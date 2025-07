OpenAI: finalizzata l’acquisizione della startup di Jony Ive

Il mondo della tecnologia si prepara a un cambiamento importante. Ciò grazie alla recente unione tra OpenAI e Jony Ive, l’ex designer di punta di Apple. La notizia è ormai ufficiale: la startup fondata da Ive, ora ribattezzata “io Products, Inc.”, è entrata a far parte di OpenAI con un’operazione dal valore di circa 6,5 miliardi di dollari, tutti in azioni. Un’unione che punta a trasformare il rapporto con la tecnologia. Ciò attraverso dispositivi concepiti fin dall’inizio per sfruttare pienamente le potenzialità dell’intelligenza artificiale. L’arrivo di “io Products, Inc.” in OpenAI apre le porte a una fase nuova. In cui l’hardware non sarà più un semplice contenitore di software. Piuttosto, diventerà un elemento progettato in simbiosi con l’AI.

OpenAI: ecco cosa potrebbe cambiare con il nuovo accordo

Il gruppo guidato da Ive lavorerà a stretto contatto con sviluppatori e ingegneri di OpenAI. Ciò con l’obiettivo di ideare prodotti che non solo rispondano alle esigenze degli utenti. Ma che li ispirino e li rendano più capaci. In tal senso, la direzione è quella di superare gli attuali smartphone e computer, ormai considerati strumenti limitati rispetto a ciò che la tecnologia può offrire. La collaborazione promette di andare oltre l’aspetto puramente fisico dei prodotti. Tale alleanza punta a dare forma a una nuova generazione di dispositivi. I quali potrebbero essere capaci di incarnare appieno la filosofia dell’intelligenza artificiale.

Anche considerando l’entusiasmo iniziale, arrivare alla chiusura dell’accordo è stato complicato. La presentazione ufficiale, accompagnata da un video con Sam Altman e Jony Ive, è stata bruscamente interrotta. Ciò a causa di una controversia legale legata al nome scelto per la nuova azienda. Iyo, una startup legata a Google nel settore dei dispositivi audio, ha accusato Ive di violazione di marchio per l’uso del nome “io”. La conseguenza è stata la rimozione del materiale promozionale e la necessità di rinominare la società. Solo dopo tale aggiustamento è stato possibile finalizzare l’accordo.