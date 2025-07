MG cresce in Italia: vendite record, nuovi modelli e tecnologia Hybrid+

Nel primo semestre di quest’anno, MG conferma la sua ascesa travolgente nel mercato italiano grazie a modelli elettrici e ibridi sempre più richiesti dai clienti. Il marchio ha toccato una quota di mercato del 3,14%, consegnando quasi 30.000 auto. A detta di Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy, questi numeri sono frutto di un lavoro collettivo tra il team interno e la rete di concessionari. La soddisfazione, sottolinea Bartolomeo, deriva soprattutto dall’avanzata delle motorizzazioni green, ormai al 45% nel mix di prodotto, spinte dalla tecnologia Hybrid+. In appena un anno dall’introduzione della MG MG3 Hybrid+, la gamma elettrificata del marchio è diventata centrale in tutto il panorama automobilistico nazionale a dimostrazione che l’interesse per le vetture green cresce.

MG HS Hybrid+ entra in scena: prestazioni da vera protagonista

MG ha scelto di rilanciare il brand quest’anno con l’arrivo della nuova MG HS Hybrid+. Cosa rende questo SUV così speciale, così appetibile? Sotto il cofano, un motore a benzina turbo 1.5 litri da 105kW, a ciclo Miller, lavora insieme a un propulsore elettrico da 146kW, completato da un generatore di bordo e una batteria da 1,8kWh. Il risultato è una potenza complessiva di 165kW (225CV). Numeri interessanti, vero? L’HS Hybrid+ viene proposta in due varianti: la MG Comfort a partire da 31.990 euro e la Luxury da 34.490 euro. Secondo Bartolomeo, proprio l’Hybrid+ ha dato le più grandi soddisfazioni, segnando un nuovo passo nella crescita del brand in Italia.

MGS5 EV: il SUV elettrico che vuole conquistare le strade italiane

MG continua a sorprendere anche con il debutto del nuovo MG MGS5 EV, SUV totalmente elettrico pronto a ritagliarsi il suo spazio. Le batterie disponibili sono due: 49 kWh e 64 kWh. Cosa significa in termini pratici? Autonomia variabile tra 340 e 480 km secondo ciclo WLTP. La versione con accumulatore più piccolo viene abbinata a un motore da 170 CV, mentre quella più capiente arriva a 231 CV. Anche qui, due allestimenti distinti: Comfort e Luxury. Il listino parte da 32.990 euro. In un mercato sempre più orientato verso soluzioni full electric, MGS5 EV si propone come alternativa per chi cerca autonomia, potenza e design senza dover mettere mano a tasche profonde.