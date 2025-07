iPhone 17: la versione base resta indietro sulla RAM

Apple sembra voler accentuare le differenze tra i modelli della nuova generazione. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Cina, l’iPhone 17 nella sua versione base sarà dotato ancora una volta di 8GB di RAM. A differenza dei suoi “fratelli maggiori”, che invece passeranno a 12GB. A diffondere la notizia è stato l’account Weibo Fixed Focus Digital, che già in passato aveva anticipato con successo dettagli su altri dispositivi Apple. Il rumor rafforza l’idea che l’azienda stia adottando una strategia precisa. Ovvero mantenere la versione standard meno performante per spingere i consumatori verso le varianti più costose.

iPhone 17 Air, Pro e Pro Max: più potenza per affrontare app avanzate, modelli AI locali e fotografia

L’iPhone 17 Air, insieme alle versioni Pro e ProMax, offrirà dunque una memoria RAM aumentata, garantendo prestazioni superiori. Tra i vantaggi attesi vi sono un multitasking più efficiente, una gestione più fluida delle app complesse e un’esperienza d’uso migliorata con le funzioni legate all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata.

Le voci sui nuovi iPhone non sono una novità. Già lo scorso aprile, l’analista Ming-Chi Kuo aveva indicato la possibilità che le versioni più avanzate ricevessero un aggiornamento della RAM. Restava però il dubbio sul modello base, confermato ora dalle ultime notizie. Anche Digital Chat Station, un altro noto leaker, aveva suggerito un aumento uniforme, ma i dati attuali indicano una strategia diversa.

La scelta di Apple potrebbe essere legata a limitazioni nella catena di fornitura, oppure a una mossa commerciale. Puntare su specifiche più allettanti per le versioni premium è un modo efficace per orientare gli acquisti. Basti pensare che la linea iPhone 16 si fermava a 8GB per tutti i modelli, senza eccezioni. Ora, l’iPhone17 base rischia così di diventare un compromesso troppo limitato per chi cerca il massimo. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale previsto per la fine dell’estate. L’evento Apple potrebbe confermare, o smentire, le anticipazioni. Nel frattempo, la nuova generazione di iPhone promette di alzare il livello sul fronte delle prestazioni.