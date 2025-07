Euro ncap: cinque stelle per Polestar 4, Lynk & co 02, Omoda 9, Zeekr 7x e MG p9

Euro NCAP

Grandi notizie dal fronte della sicurezza automobilistica: l’Euro NCAP ha assegnato la valutazione massima di cinque stelle a una nuova serie di veicoli, confermando l’impegno dei produttori verso standard elevati di protezione per passeggeri e pedoni. Tra i modelli che hanno superato brillantemente i rigorosi crash test troviamo la Polestar 4, la Lynk & Co 02, la Omoda 9, la Zeekr 7X e la MG P9. Questo risultato è fondamentale per i consumatori, che cercano auto sempre più sicure e dotate delle più moderne tecnologie di assistenza alla guida.

I rigorosi test di Euro NCAP

L’Euro NCAP è un’organizzazione indipendente che valuta la sicurezza dei nuovi veicoli attraverso una serie di crash test standardizzati e analisi approfondite dei sistemi di sicurezza attiva e passiva. La valutazione a cinque stelle è il massimo riconoscimento e indica che un veicolo offre una protezione eccellente in caso di impatto e dispone di un’ampia gamma di tecnologie per prevenire gli incidenti.

I test Euro NCAP non si limitano agli impatti frontali, laterali e posteriori, ma includono anche scenari di impatto contro ostacoli rigidi, la protezione dei bambini a bordo, la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in caso di collisione, e l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida (adas) come la frenata automatica d’emergenza (aeb), il mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’attenzione del conducente. Le auto vengono valutate in quattro aree principali: protezione adulti, protezione bambini, protezione utenti vulnerabili della strada e safety assist.

La Polestar 4 si è distinta ottenendo il punteggio massimo, confermando la tradizione di sicurezza del marchio svedese-cinese. Questo coupé-SUV elettrico, noto per il suo design futuristico senza lunotto posteriore e le sue prestazioni, dimostra che l’innovazione non compromette la sicurezza. Il risultato a cinque stelle rassicura i futuri acquirenti sulla robustezza della piattaforma e sull’efficacia dei sistemi adas integrati. La polestar 4 ha dimostrato di proteggere egregiamente sia gli occupanti adulti che i bambini, e di avere sistemi di prevenzione degli incidenti molto efficaci.

Anche la Lynk & Co 02, un modello che punta su un design distintivo e una forte connettività, ha ottenuto le ambite cinque stelle. Questo SUV compatto, che si rivolge a un pubblico giovane e attento alle tendenze, dimostra che il suo stile non sacrifica la sicurezza. La valutazione di Euro NCAP è una conferma della qualità costruttiva e dell’attenzione di Lynk & Co verso i sistemi di protezione attiva e passiva, elementi fondamentali per conquistare la fiducia dei consumatori europei. La 02 ha superato i test con ottimi punteggi in tutte le categorie di valutazione.

La Omoda 9, un SUV del gruppo Chery, ha impressionato ottenendo anch’essa le cinque stelle Euro NCAP. Questo risultato è particolarmente significativo per un marchio che mira a espandere la propria presenza sui mercati internazionali, dimostrando di poter competere con gli standard di sicurezza europei. La Omoda 9 è progettata per offrire un’elevata protezione agli occupanti e integra un pacchetto completo di sistemi adas, essenziali per la prevenzione degli incidenti. È un segnale forte per i consumatori che vedono nei marchi cinesi una crescente affidabilità.

Anche la Zeekr 7X e la MG P9 hanno ricevuto la massima valutazione. La Zeekr 7X, veicolo di un brand che si sta affermando nel segmento delle auto elettriche premium, conferma l’attenzione di Zeekr non solo alle prestazioni e alla tecnologia, ma anche alla sicurezza intrinseca dei suoi modelli. La MG P9, che probabilmente rappresenta un nuovo ingresso o una variante di un modello esistente per il mercato europeo, sottolinea l’impegno di MG nel continuare a offrire veicoli sicuri e competitivi in ogni segmento. Entrambe le auto hanno superato i crash test con risultati convincenti, garantendo protezione in diverse tipologie di impatto e grazie all’efficienza dei loro sistemi di assistenza alla guida.

L’ottenimento delle cinque stelle Euro NCAP è un traguardo cruciale per qualsiasi produttore automobilistico, specialmente per quelli che cercano di consolidarsi o espandersi in mercati esigenti come l’Europa. Questa valutazione non solo certifica un alto livello di sicurezza intrinseca del veicolo, ma è anche un potente strumento di marketing. I consumatori sono sempre più consapevoli dell’importanza della sicurezza e tendono a preferire auto che hanno dimostrato di eccellere nei test indipendenti.

Questi risultati confermano una tendenza positiva: la sicurezza stradale è una priorità per l’industria automobilistica, e l’innovazione tecnologica, specialmente nei sistemi adas, sta contribuendo a rendere le strade più sicure per tutti gli utenti.