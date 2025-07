AI: per Bill Gates ci vorrà un secolo per sostituire i programmatori

Nonostante l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando molti settori, la programmazione resterà una competenza umana per molto tempo. A dirlo è Bill Gates, che ha recentemente ridimensionato l’idea diffusa secondo cui presto l’AI scriverà codici al posto nostro.

Il concetto non è quello di negare il potenziale dell’AI, ma di riconoscere i limiti attuali e futuri di questi strumenti. Anche se oggi gli assistenti intelligenti sono in grado di scrivere righe di codice, suggerire correzioni o semplificare il lavoro degli sviluppatori, siamo ancora lontani da una sostituzione completa della mente umana. Secondo Gates, potrebbe volerci anche un secolo prima che l’intelligenza artificiale raggiunga un livello tale da comprendere appieno le intenzioni e la complessità del pensiero computazionale umano.

L’AI come supporto non come rimpiazzo: l’intelligenza artificiale non sostituirà subito i programmatori

Gates ha chiarito che le AI generative possono accelerare molti processi, aiutando i programmatori – e non solo – ad essere più efficienti. Tuttavia, per quanto riguarda la logica, la progettazione di software complessi o l’architettura di sistemi, l’intuizione e la creatività umana sono ancora fondamentali. Anche nelle situazioni in cui l’AI sembra brillare – come il debugging automatico o la generazione di codici base – è sempre necessario un controllo umano, soprattutto per evitare errori sottili, bias nei dati o vulnerabilità di sicurezza.

Dunque, l’Intelligenza Artificiale non deve spaventare i programmatori, ma diventare un alleato prezioso. Imparare a lavorare con questi strumenti, capirne i limiti e sfruttarne il potenziale può rendere il lavoro dello sviluppatore ancora più strategico, ma non sostituibile per il momento. In un contesto in cui si teme sempre che l’AI “rubi il lavoro”, quindi, Gates ricorda che la creatività, il pensiero astratto e l’abilità di risolvere problemi rimarranno centrali. Chi programma oggi non solo ha un lavoro, ma sta costruendo le basi del mondo digitale di domani – insieme alle AI non al posto loro.