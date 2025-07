Euronics presenta: amori tech e promozioni da farfalle nello stomaco

L’amore magari, arriva in formato smart TV o si presenta sotto forma di un lavapavimenti agile e galante. C’è chi entra nella vostra vita così per caso e chi per per migliorarla senza mezze misure. Come? Ma affidandosi ai device giusti naturalmente! Credevate parlassimo dell’anima gemella? Suvvia è più complicato, con Euronics invece è tutto più soft. Non c’è solo una lista di oggetti favolosi ma dispositivi eccezionali di ogni tipo possibile e vi innamorate pe davvero, solo di un robot che lavora al posto vostro, di un telefono che scrive poesie, di uno spazzolino che vi fa sorridere come una star. Tutto è accessibile e tutto vi attende da Euronics.

Euronics non è l’unico con promo wow! Offerte Amazon e codici sconto? I canali Telegram Tecnofferte [accedi adesso qui] e Codiciscontotech [entra proprio qua ora] sono la chiave! Iscrivetevi e risparmiate come mai avete fatto.

Tech e colpi di scena solo da Euronics

Il Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black, da Euronics è ora a 1.099 euro. È deciso, audace, pieno di carattere. Poi arriva il cuore tenero che non sbaglia un colpo: il iRobot Roomba Combo 10 Max Black, elegante e silenzioso, da 599 euro. Lo stile prende forma con la LG Smart TV OLED evo UHD 4K 55″ Serie C4 Marrone, vostra grazie ad Euronics a 949 euro. Più che un televisore, è arte. Per chi vuole scrivere messaggi, sogni e documenti c’è il Notebook Acer ASPIRE 3 A315-59-503M Silver, brillante e affidabile, con Euronics a 499 euro.

E per i romantici sempre in movimento? C’è il leggerissimo Lenovo TAB M11 TB330FU, da Euronics 159 euro, quasi etereo, eppure presente, preciso, sorprendente. Infine, la freschezza dell’azione quotidiana: il Galaxy A26 5G 256GB Black, a 259 euro, e il passionale Oral-B Spazzolino elettrico IO3 Stripped Nero a 59,90 euro. Un tocco di classe… proprio sotto il naso. E quando il pavimento brilla, lo fa grazie al Dreame Lavapavimenti H12 Pro VM Combo Nero, con Euronics a 229 euro. Fino al 16 luglio, correte da Euronics: certi amori, se non li prendete adesso li perderete per sempre.