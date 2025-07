Aspirapolvere senza fili ad un prezzo mai visto prima su AliExpress

AliExpress nasconde sempre occasioni dietro l’angolo per tutti i consumatori, con una serie di occasioni da cogliere subito al volo per avere comunque la certezza di godere di una qualità generale più che bilanciata, proprio perché il consumatore può accedere a prodotti dalla qualità superiore al normale, ed anche spendere decisamente poco rispetto al solito.

Il modello di aspirapolvere senza fili di cui vi parliamo oggi è realizzato da Cotiar, azienda poco conosciuta in Italia, ma comunque perfettamente in grado di realizzare dispositivi di ottima qualità generale, in particolar modo molto potenti, con la potenza complessiva di 650W e 55kPA, risultando adattissimo per gli utenti che hanno diversi animali domestici, o vogliono ripulire aree particolarmente sporche.

Il design ricorda lontanamente quello di un Dyson, a cui si aggiunge comunque la presenza di un comodo display LED sulla parte superiore, ed anche comandi/tasti fisici utilissimi per la variazione della potenza e la navigazione all’interno delle varie modalità di utilizzo. La capacità di 1,2 litri lo rende facilmente utilizzabile anche per lunghe settimane prima di dover ricorrere allo svuotamento dei serbatoi integrati (sono senza sacchetto, vanno svuotati manualmente con la pressione di un singolo pulsante).

AliExpress: ecco lo sconto migliore sull’aspirapolvere

La spesa per il suo acquisto è decisamente più bassa di quanto effettivamente avreste mai immaginato, proprio per il semplice fatto che non è più necessario versare il contributo iniziale di 231,42 euro, ma l’utente si ritrova a poter abbracciare un risparmio del 56%, in modo tale da arrivare ad un investimento finale di soli 100,99 euro. Lo potete ordinare subito qui.

E’ chiaro che, a questi prezzi, è lecito non aspettarsi la stessa qualità di un prodotto Dyson, ma la possiamo considerare a tutti gli effetti come una alternativa decisamente economica, ed ugualmente in grado di garantire una capacità di aspirazione più che valida.