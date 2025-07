Potenziare l’intelligenza matematica con impulsi elettrici

C’è chi dice di non essere mai stato “portato per la matematica”. Lo ripete con un mezzo sorriso, magari ricordando quei pomeriggi lunghissimi passati a lottare con le equazioni, sentendosi un po’ stupido mentre il compagno di banco pareva risolverle quasi per magia. Ma e se il problema non fosse mai stato la nostra intelligenza o il modo in cui ci hanno spiegato le cose? E se, in parte, fosse semplicemente questione di cablaggi cerebrali?

La stimolazione cerebrale che potenzia l’apprendimento della matematica

Un gruppo di ricercatori dell’Università del Surrey ha deciso di approfondire questa idea, spostando l’attenzione dalla lavagna alla neurobiologia. Il loro studio, pubblicato su PLoS Biology, racconta un esperimento che ha dell’incredibile: hanno preso 72 studenti universitari, li hanno fatti esercitare in matematica per cinque giorni consecutivi, ma con una particolarità — mentre si concentravano sui problemi da risolvere, una leggerissima corrente elettrica stimolava il loro cervello.

No, non è una scena da film di fantascienza, né si tratta di torture accademiche. La tecnica si chiama stimolazione transcranica a rumore casuale (tRNS), ed è un metodo non invasivo che punta a rendere i neuroni un po’ più… reattivi. Come se si desse una piccola spinta ai circuiti mentali, giusto quel tanto da aiutare chi ha più difficoltà ad attivarsi nelle aree giuste.

I risultati? Sorprendenti. In particolare, chi aveva una connettività naturale più debole tra due aree cruciali del cervello — la corteccia prefrontale e quella parietale — ha beneficiato maggiormente della stimolazione. È come se questa tecnologia riuscisse ad alzare il volume delle parti cerebrali che solitamente restano un po’ in sordina. Il tutto, ovviamente, senza che i partecipanti percepissero nulla.

Ciò che colpisce di più, però, non è tanto la tecnologia in sé, quanto l’idea che ognuno di noi abbia potenzialità inespresse che potrebbero emergere con il giusto tipo di supporto. E se il futuro dell’apprendimento non fosse solo in nuove app o metodi didattici, ma anche in un nuovo modo di “dialogare” con il cervello?