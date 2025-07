Etichetta energetica per radiatori, previsti tagli in bolletta

In un periodo storico in cui l’efficienza energetica anche e soprattutto domestica è la chiave, anche i radiatori si preparano a entrare in una nuova era. L’introduzione dell’etichetta energetica per i radiatori a bassa temperatura promette di rivoluzionare le scelte dei consumatori e di incidere concretamente sulle bollette da pagare.

Fino ad oggi, questi prodotti erano spesso esclusi dai meccanismi di classificazione energetica. Tuttavia, grazie ad una normativa europea in fase di introduzione, presto anche i radiatori progettati per funzionare con acqua a temperatura ridotta (intorno ai 40-45°C) verranno valutati con criteri chiari, simili a quelli di elettrodomestici come frigoriferi o lavatrici.

Perché i radiatori a bassa temperatura sono più efficienti e aiuteranno con le prossime bollette

I radiatori tradizionali richiedono acqua a temperature molto elevate per riscaldare gli ambienti, generando consumi elevati e sprechi. Quelli a bassa temperatura, invece, funzionano in modo più efficiente, soprattutto se abbinati a caldaie a condensazione o pompe di calore. Con una temperatura dell’acqua più bassa, si riducono le perdite termiche e i consumi energetici, pur mantenendo un buon comfort in casa. Il problema, fino a questo momento, era l’assenza di un sistema chiaro per distinguere a colpo d’occhio quali modelli fossero davvero efficienti.

La nuova etichetta energetica, ancora in via di definizione, indicherà il livello di efficienza del radiatore in un contesto di bassa temperatura. Questo renderà più facile per gli utenti confrontare i modelli e scegliere quello che offre il miglior compromesso tra rendimento e risparmio. Ma non si tratta solo di risparmiare. Questo tipo di intervento ha anche un impatto ambientale positivo, contribuendo a ridurre le emissioni e il fabbisogno energetico delle abitazioni.

Il futuro del riscaldamento è quindi intelligente. In un momento in cui ogni dettaglio conta per tagliare i costi domestici, strumenti come le etichette energetiche possono fare la differenza. I radiatori a bassa temperatura non sono solo un investimento per la casa, ma anche un passo verso un’abitazione più sostenibile e moderna. L’etichetta sarà un alleato prezioso per orientare il mercato verso soluzioni più green. Anche chi, ad esempio, deve rinnovare l’impianto di riscaldamento o ristrutturare casa, presto avrà un parametro in più per fare la scelta giusta.