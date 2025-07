Very Mobile, gratis il 5G anche per i già clienti

Per questi mesi estivi, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di fare un bel regalo ai propri clienti. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo l’abilitazione alla navigazione con connettività 5G anche ai suoi già clienti che hanno al momento attive offerte di rete mobile con soltanto attiva la navigazione sulle reti 4G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile abilita la navigazione in 5G anche ad alcuni suoi già clienti

Alcuni già clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile potranno ora navigare gratuitamente anche con le nuove reti di quinta generazione. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale sta proponendo gratuitamente ai suoi già clienti la navigazione con le reti 5G, ovviamente per coloro che hanno al momento attiva un’offerta mobile che supporta la sola navigazione in 4G. L’operatore sta avvisando i suoi già clienti con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Ci siamo fatti in 5… G per voi! Oggi le nostre offerte sono in 5G. Per tutti e per sempre. E tu, che sei già dei nostri, con uno smartphone compatibile e copertura 5G Very, navighi già in 5G senza bisogno di fare nulla. Scopri di più su verymobile.it/5g”.

Di conseguenza, i già clienti dell’operatore potranno ora navigare anche con connettività 5G, ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. Si tratta senz’altro di un bellissimo regalo per i già clienti di Very Mobile. Ricordiamo che l’operatore sta proponendo sul proprio sito l’attivazione di numerose offerte mobile di rilievo. Per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb e altri operatori telefonici virtuali, è ad esempio disponibile l’offerta mobile Very 5,99 150 GB 5G.

Quest’ultima include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con le reti 5G. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente il primo mese dell’offerta. Dopo di che, gli utenti dovranno sostenere un costo molto basso pari a soli 5,99 euro al mese.