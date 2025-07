Nintendo Switch 2: c’è un problema con Dock e Webcam di terze parti

Sappiamo benissimo che Nintendo, soprattutto da un paio di anni, ha un approccio molto simile a quello di Apple per quanto riguarda l’apertura e la condivisione dei suoi prodotti hardware software, la società è diventata decisamente aggressiva per quanto riguarda la tutela dei propri diritti di copyright e soprattutto non è nemmeno l’azienda più accogliente dal punto di vista del supporto ad accessori e gadget di terze parti, l’uscita della sua console di seconda generazione ha ribadito il concetto dal momento che è emerso che molti accessori che funzionavano con switch di prima generazione sono completamente inerti se collegati al nuovo modello.

Fatto fuori l’hardware di terze parti

I colleghi di The Berg hanno indagato nelle ultime settimane per scoprire che in teoria basterebbe un aggiornamento firmware degli accessori per farli funzionare con la nuova console, Nintendo sembra aver apportato delle modifiche al proprio software, ma la sensazione che traspare e che non l’abbia comunicato in maniera efficace e diretta ai produttori terzi, tutto ciò non fa altro che danneggiare il consumatore ultimo, che magari potrebbe aver acquistato Dock station, videocamere e dispositivi di acquisizione che ora non funzionano, la cosa peggiore è che adesso domina il dubbio su quali produttori rilasceranno nuovi firmware e per quali prodotti.

Ovviamente siamo ancora nelle primissime fasi di questo processo, gli esperti di the Verge sono comunque fiduciosi e mantengono uno spirito ottimista su tutta la faccenda, non a caso hanno testato personalmente alcuni prodotti i quali si sono mostrati decisamente altalenanti, in alcuni casi infatti il firmware che sbloccava la compatibilità con Switch 2 escludeva switch uno, in altri la stabilità non era propriamente perfetta e alle volte il prodotto smetteva di funzionare, in parole povere ci sarà ancora ad andare per tentativi, sperando che Nintendo non tocchi nient’altro, questo perché i produttori di terze parti sono riusciti in qualche modo a far funzionare i prodotti, facendo credere alla console che in realtà si trattasse di dock originali.