PosteMobile: la Creami Extra WOW è una delle migliori, 50GB praticamente gratis

PosteMobile rinnova la propria proposta commerciale con Creami Extra WOW 50, un’offerta pensata per chi cerca un piano semplice, completo e con prezzo fisso mensile. La promozione include minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps, il tutto a 5,99€ al mese. Un costo contenuto, che non cambia nel tempo e che posiziona questa tariffa tra le più equilibrate nel panorama degli operatori virtuali. In tanti continuano infatti a propendere per altre realtà quando invece quella di PosteMobile potrebbe essere di gran lunga la migliore sotto diversi aspetti che in tanti non valutano.

Nessuna limitazione sull’operatore di provenienza per chi sceglie PosteMobile

Uno dei punti di forza dell’offerta è la sua accessibilità: può essere attivata da tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non sono previste restrizioni per chi proviene da gestori tradizionali o virtuali, rendendo la portabilità semplice e alla portata di chiunque voglia passare a PosteMobile.

Attivazione anche in posta o per telefono, la versatilità è made in “PosteMobile”

L’attivazione può essere effettuata in diversi modi: online, direttamente dal sito del gestore; di persona, presso uno degli uffici postali abilitati; oppure telefonicamente, con l’assistenza di un operatore. Il costo di attivazione è di 10€, una tantum, e include anche la SIM.

Il piano si appoggia alla rete Vodafone in 4G+, garantendo buone prestazioni in navigazione e stabilità del segnale, con una velocità teorica fino a 300 Mbps in download, ideale per l’uso quotidiano tra app, social, video e messaggistica.

Con Creami Extra WOW 50, PosteMobile offre una soluzione concreta a chi desidera un’offerta senza vincoli, trasparente nei costi e con un buon quantitativo di dati, accompagnato da minuti e SMS illimitati. Un’opzione particolarmente interessante per chi cerca affidabilità e un prezzo che resti sempre invariato. Questa offerta è una delle più amate di sempre, lo dimostrano gli utenti.