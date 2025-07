Lyca Mobile ha battuto Iliad: la promo da 150GB in 5G offre 2 mesi gratis

Lyca Mobile propone una nuova offerta destinata a chi cerca tanti giga, prezzo fisso e copertura 5G senza costi aggiuntivi. La promozione ha un canone mensile di 5,99€ per sempre e comprende 150 giga al mese, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti, offrendo un pacchetto completo adatto sia a chi naviga molto, sia a chi cerca una soluzione economica e stabile nel tempo. Gli utenti confermano di non aver mai visto una rimodulazione dei prezzi, tenendo sempre intatti quelli scelti fin dall’inizio.

Nessuna limitazione sulla portabilità e 5G incluso con Lyca Mobile

L’attivazione è aperta a tutti, senza restrizioni in base all’operatore di provenienza. Che si arrivi da un gestore tradizionale o virtuale, è possibile passare a Lyca Mobile e sottoscrivere l’offerta senza vincoli. Un vantaggio non trascurabile, soprattutto in un mercato dove molte promozioni sono riservate solo a utenti selezionati.

Altro elemento importante è l’inclusione del 5G: chi ha un dispositivo compatibile e si trova in un’area coperta dalla rete può navigare ad alta velocità senza costi aggiuntivi, sfruttando appieno i 150 giga a disposizione.

Due mesi in omaggio per chi attiva la promo di Lyca Mobile

Chi sceglie questa tariffa ha diritto a due mesi gratuiti, un incentivo concreto che consente di iniziare a usare il servizio senza sostenere spese immediate. In pratica, il primo addebito di 5,99€ arriverà solo dopo aver usufruito dei due mesi omaggio, rendendo l’attivazione ancora più vantaggiosa.

Con questa proposta, Lyca Mobile si posiziona in modo competitivo nel segmento delle offerte low cost ad alto contenuto, puntando su tanti giga, copertura 5G e una politica tariffaria trasparente. Una promozione pensata per chi vuole passare a un operatore virtuale senza rinunciare alla qualità della connessione e alla semplicità di gestione. È quindi questa è una grande occasione che non bisogna lasciarsi scappare, sarà ancora disponibile per qualche tempo sul sito.