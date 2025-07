Stelle misteriose, le “dark stars” alimentate da materia oscura

L’universo non smette mai di stupire. Tra le ipotesi più affascinanti della cosmologia moderna spicca quella delle cosiddette nane oscure, o dark stars: oggetti celesti che, a differenza delle stelle ‘tradizionali’, non brillerebbero grazie alla fusione nucleare, ma per effetto dell’annichilazione della materia oscura al loro interno.

Queste stelle misteriose si sarebbero formate nei primissimi momenti dopo il Big Bang, in zone dell’universo dove la densità di materia oscura era estremamente elevata. Invece di comprimersi fino a innescare reazioni nucleari, come accade con il nostro Sole, questi oggetti sarebbero rimasti “gonfi” e stabili, proprio grazie all’energia rilasciata dalle particelle di materia oscura quando si scontrano tra loro.

Più grandi, più fredde, ma straordinariamente luminose: le misteriose stelle chiamate nane oscure

Le nane oscure potrebbero raggiungere dimensioni sorprendenti, anche centinaia di volte superiori a quelle di una stella tradizionale. Nonostante una temperatura superficiale inferiore a quella del Sole, la loro immensa estensione le renderebbe comunque estremamente luminose. Parliamo di oggetti che potrebbero essere visibili anche a distanze cosmologiche, tanto da essere scambiati per galassie lontane. È proprio questo uno degli aspetti più affascinanti; alcuni segnali osservati dai telescopi spaziali più avanzati, come il James Webb, potrebbero in realtà non provenire da galassie, ma da questi oggetti esotici mai osservati prima in modo diretto.

La possibile esistenza di nane oscure apre nuovi scenari sulla natura della materia oscura stessa, una componente fondamentale dell’universo che non emette luce e interagisce pochissimo con la materia ordinaria. Se davvero queste stelle esistono, potrebbero rappresentare la prima prova osservabile di un’interazione diretta tra materia oscura e universo visibile. Siamo ancora lontani dalla conferma, ma le prossime missioni spaziali e analisi spettroscopiche potrebbero fornire indizi decisivi. Se queste teorie si rivelassero corrette, le nane oscure potrebbero riscrivere una parte significativa della nostra comprensione dell’universo primordiale e della formazione dei primi oggetti celesti.