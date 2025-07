Apple Arcade, 4 nuovi giochi in arrivo ad agosto: i titoli da tenere d’occhio

Il mese di agosto porta con sé novità interessanti per gli abbonati ad Apple Arcade. A partire dal 7, saranno disponibili quattro nuovi giochi esclusivi: Play-Doh World, Worms Across Worlds, Let’s Go Mightycat! e Everybody Shogi. A questi si aggiungerà Mahjong, che debutterà il 10 luglio nella raccolta Game Room. L’obiettivo resta invariato: offrire esperienze prive di pubblicità e acquisti in-app, puntando su titoli curati e accessibili.

Le nuove uscite su Apple Arcade

Play-Doh World: creatività senza limiti

Sviluppato da Scary Beasties, Play-Doh World porta la celebre pasta modellabile nell’universo digitale. Il gioco si rivolge a un pubblico giovane, ma riesce a coinvolgere anche i più grandi grazie alla possibilità di creare ambientazioni colorate, acconciature surreali e personaggi interattivi. L’esperienza è pensata per stimolare la fantasia in un contesto sicuro, aggiornato costantemente e privo di qualsiasi elemento pubblicitario.

Worms Across Worlds: la saga continua

Il nome Worms non ha bisogno di presentazioni. In questo nuovo capitolo, frutto della collaborazione tra StoryToys e Behaviour Interactive, i giocatori dovranno affrontare battaglie a turni attraversando cinque dimensioni. La storia segue il folle Professor Worminkle e i suoi esperimenti finiti male. Non manca una modalità multiplayer fino a quattro squadre, che aggiunge un elemento competitivo a un gameplay ben collaudato.

Let’s Go Mightycat!: puzzle e avventura a misura di felino

Dallo stesso universo di The Battle Cats arriva Let’s Go Mightycat!, un titolo sviluppato da PONOS Corporation. Protagonista è un gatto domestico che, dopo un incontro con un’entità misteriosa, diventa un improbabile eroe intergalattico. Tra enigmi in 3D, pianeti da esplorare e amici da salvare, il gioco propone un mix di puzzle e azione in stile cartoon, con un’ampia possibilità di personalizzazione del personaggio.

Everybody Shogi: tradizione e sfida online

AltPlus Inc. propone invece Everybody Shogi, una rivisitazione accessibile e colorata del celebre gioco da tavolo giapponese. L’interfaccia amichevole e il sistema di sfide in tempo reale rendono il titolo adatto sia ai principianti che ai più esperti. È possibile affrontare giocatori da tutto il mondo, partecipare a sfide giornaliere e personalizzare il proprio set da gioco. Il supporto al crossplay assicura un’esperienza fluida e coinvolgente.

Mahjong entra nella Game Room

Dal 10 luglio, Mahjong sarà disponibile all’interno della raccolta Game Room. Il celebre gioco da tavolo si aggiunge a una selezione sempre più ampia di titoli classici rivisitati, confermando l’intento di Apple di soddisfare anche gli amanti dei giochi di logica.

Abbonamenti, prova gratuita e piattaforme supportate

Apple Arcade è disponibile a 6,99 euro al mese, con un mese gratuito per i nuovi iscritti. Inoltre, chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV riceve tre mesi di accesso inclusi. Il servizio è compreso anche nei piani Apple One: Individuale (19,95€), Famiglia (25,95€) e Premium (34,95€), con possibilità di condivisione fino a sei persone tramite il gruppo ‘In famiglia’.

I titoli Arcade Original sono compatibili con iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Vision Pro. I giochi della sezione App Store Greats funzionano su iPhone, iPad e Vision Pro. Alcuni contenuti potrebbero variare in base al dispositivo e alla regione geografica.