Apple Arcade: in arrivo nuovi giochi

La vera novità di Angry Birds Bounce è nella struttura del gameplay. Non ci si limita più a superare livelli predefiniti, ma si affrontano sessioni dinamiche in cui ogni scelta influisce sull’andamento della partita. I rimbalzi diventano parte fondamentale di una meccanica che richiede ragionamento, precisione e pianificazione. L’offerta di luglio di Apple Arcade non si ferma qui. Infatti, insieme a Angry Birds Bounce, vengono introdotti altri tre giochi. Si tratta di Kingdom Rush 5: Alliance TD+, che amplia la celebre saga di tower defense con nuove unità e strategie. Suika Game+, versione perfezionata di un rompicapo semplice ma coinvolgente. E, infine, Crayola Scribble Scrubbie Pets+, pensato per i più piccoli e basato sulla creatività e la personalizzazione di teneri animaletti da colorare.

Apple Arcade, disponibile tramite App Store e l’app Apple Games, è un servizio che offre accesso illimitato a centinaia di giochi di alta qualità. Il tutto senza pubblicità o acquisti aggiuntivi. Compatibile con i principali dispositivi Apple propone un modello ad abbonamento mensile dal costo di 6,99 euro in Italia. Ciò con la possibilità di provare gratuitamente il servizio per un mese. Con l’aggiunta costante di titoli di valore, Apple Arcade si conferma una piattaforma pensata per offrire esperienze di gioco curate e accessibili a tutte le età.