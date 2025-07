Range Rover SV Black: la gamma cresce al Goodwood Festival of Speed

Quando si parla di connubio tra lusso e personalizzazione un nome che sicuramente salta alla mente degli appassionati e quello di Range Rover S.V., quest’ultima garantisce i propri clienti livelli di raffinatezza decisamente elevati, e dunque che l’omonima società ha pensato bene di ampliare la gamma per il 2025 con l’aggiunta del nuovo modello SV Black, quest’ultima sarà offerta insieme alle altre varianti Serenity e Intrepid.

Interpretazione del lusso

Ognuna di queste varianti rappresenta un’interpretazione del lusso moderno, tutte infatti integrano finiture di altissimo livello con un’attenzione davvero particolare ai dettagli, nello specifico della macchina citata sopra il tema nero è predominante, quest’ultima infatti incarna l’eleganza senza tempo del total black, diventando sicuramente la versione più audace e raffinata, ma creata dalla società, abbiamo infatti un design caratterizzato da un livello di cura davvero minuziosa per ogni dettaglio impreziosito con finiture in nero lucido.

Ecco dunque che per il suo 55º anniversario Range Rover ha deciso di rinnovare il proprio impegno verso uno stile definito intramontabile, la carrozzeria della SV Black e impreziosita dall’intenso Narvik Gloss Black, il quale ne sottolinea le linee eleganti, in nero lucido abbiamo la rete della griglia anteriore, le lettere sul cofano e il logo ovale.

Di profilo spiccano ovviamente i cerchi in lega da 23 pollici, anch’essi dello stesso colore accompagnati da dettagli unici come le pinze freno finitura scura, per quanto riguarda invece il posteriore spicca l’emblema circolare e SV in ceramica nera, per questo caso la società decide tra l’altro di introdurre i primi pneumatici Pirelli P0 realizzati con oltre il 70% di materiali biologici e riciclati.

In ultimo abbiamo gli interni che sono caratterizzati ovviamente da finiture satinata nere e materiali di altissimo pregio, abbiamo infatti la pelle Near Aniline Ebony, se saltato e con perforazioni a rettangoli sfumati, abbiamo anche una copertura monoblocco per i sedili e la leva del cambio è rifinita in ceramica nera satinata.

Per quanto riguarda il motore invece, l’auto sarà dotata di un V8 da 615 cavalli per grandi prestazioni, la vettura sarà disponibile nelle versioni standard a cinque posti o a passo lungo quattro o cinque posti, sarà ordinabile a partire dalla fine del 2025.