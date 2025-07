WhatsApp: un messaggio sta svuotando i conti in banca di tutti

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza costantemente WhatsApp per le proprie attività giornaliere, la nota piattaforma di messaggistica istantanea infatti ci permette di restare in contatto con i nostri effetti, ma allo stesso tempo anche di accedere a gruppi con tantissime persone all’interno dei quali condividere varie informazioni o attività, tutto ciò nel tempo ha trasformato WhatsApp nell’applicazione più utilizzata in tutto il mondo senza mezzi termini, un traguardo decisamente importante e glorioso che però purtroppo nasconde anche un lato oscuro decisamente problematico.

Il lato scuro di cui stiamo parlando è rappresentato dalle truffe online, attenzione non stiamo dicendo che WhatsApp è una piattaforma fraudolenta bensì stiamo sottolineando come alcuni utenti possano utilizzare l’applicazione in modo sbagliato i propri fini malevoli, si tratta ovviamente dei truffatori che si sono accorti che utilizzare WhatsApp può rappresentare uno strumento molto più redditizio per le loro truffe, l’applicazione permette infatti di contattare molte più persone rispetto agli altri mezzi di comunicazione e di conseguenza di colpire molti più utenti.

Proprio recentemente una nuova truffa è arrivata qui in Italia e sta colpendo tantissimi utenti su WhatsApp, se non si fa attenzione si rischia di perdere una grossa somma di denaro, scopriamo insieme come funziona tutto quanto.

Truffa con il nome di YouTube

La truffa di cui vi parliamo oggi si manifesta con un messaggio che arriva dai truffatori i quali si spacciano per collaboratori YouTube, nello specifico viene proposto alla vittima un guadagno facile e veloce di qualche euro semplicemente eseguendo dei banali compiti da svolgere, si tratta di mettere like o commentare alcuni video per poi ricevere un bonifico di qualche euro realmente, in un secondo momento però i truffatori poi chiederanno alla vittima un bonifico di qualche centinaio di euro promettendo di moltiplicare i suoi soldi, una volta fatto però quei soldi spariranno nel nulla in pochi secondi e anche i truffatori svaniranno senza dare spiegazioni, di conseguenza il consiglio che vi diamo è quello di non rispondere fin dall’inizio per evitare rischi inutili.