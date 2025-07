Notebook ACER Nitro con GeForce RTX 4060 in super SCONTO con l’Amazon Prime Day

Il gaming si prende la scena sull’Amazon Prime Day, mettendo a disposizione di tutti gli utenti alcuni dei migliori sconti che effettivamente si siano mai visti prima d’ora, gli utenti possono mettere le mani su prodotti di qualità al giusto prezzo, come nel caso dell’Acer Nitro V15, un modello che fa di tutto per distinguersi dalla massa, avvicinandosi così alle richieste dei tantissimi clienti che vogliono poter giocare in libertà anche dal proprio laptop.

La promozione va a toccare un modello che sin da subito appare essere di ottima qualità, parliamo dell’ANV15-51-99H6, un dispositivo che si contraddistingue da tutti gli altri in primis per la presenza di un processore di assoluto livello: Intel Core i9, in questo caso aggiornato alla tredicesima generazione (i9-13900H9), affiancato da 16GB di RAM DDR5, e soprattutto da 1TB di memoria interna su SSD. Il display è da 15,6 pollici di diagonale, trattasi di un FullHD IPS LCD con un refresh rate a 165Hz, peccato solamente si fermi ad una risoluzione di questo tipo e non spazi anche verso il 4K, sebbene comunque a questo prezzo non avremmo potuto sperare diversamente.

Acer Nitro in sconto da non perdere su Amazon

Il notebook Acer Nitro, pensato principalmente per un utilizzo gaming ma aperto allo stesso tempo verso infinite possibilità, apre le porte verso un mondo completamente nuovo a meno di 1000 euro. Oggi il consumatore si ritrova difatti a poterlo pagare solamente 999 euro, con un risparmio di quasi 400 euro rispetto ai 1300 euro previsti in origine (negli ultimi 30 giorni aveva raggiunto 1129 euro). Premete questo link per acquistarlo.

L’occasione per spendere poco è davvero ghiotta, ma dovete assolutamente accorciare i tempi, in quanto le offerte terminano oggi alle 23:59.