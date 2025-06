Autovelox nel caos con multe annullate ed incertezze: ora basta davvero

Ancora una volta l’autovelox finisce al centro delle aule di giustizia. Questa volta è il Tribunale di Frosinone a rompere gli schemi, ribaltando una precedente decisione del Giudice di Pace. Tutto nasce da una multa rilevata sull’autovelox posto al km 17+800 della superstrada Sora–Frosinone. L’automobilista aveva presentato ricorso ed il primo giudice aveva respinto ogni obiezione, confermando la sanzione, ma la battaglia non si è fermata lì. Il tribunale ha deciso diversamente: multa annullata, ricorso accolto e Prefettura condannata alle spese. Un colpo pesante per l’intero sistema sanzionatorio.

Secondo la sentenza 346/25, la taratura dell’autovelox non basta. È stata ribadita una verità spesso dimenticata: la taratura iniziale e il controllo del corretto funzionamento non sono la stessa cosa. Non c’era traccia di una verifica recente dell’autovelox, solo un certificato che ne dichiarava la presenza. Dov’è la prova che funzionava nel momento preciso della rilevazione? Il giudice ha messo nero su bianco che senza quella prova la multa è nulla. Non si può colpire l’automobilista sulla base di un dispositivo di cui non si conosce l’efficienza nel tempo. Il rischio di errore, in mancanza di verifiche periodiche, è troppo alto.

Un sistema a rischio crollo: servono regole per gli autovelox precise

Dove sta portando tutto questo? La mancanza di omologazione degli autovelox è ormai un tempo ricorrente e pesante. Molte sentenze hanno già annullato migliaia di verbali ed ora si aggiunge un nuovo ostacolo: serve anche la prova del funzionamento regolare, non basta che lo strumento sia stato approvato o tarato. La Cassazione aveva già generato polemiche chiedendo una querela per falso contro chi redige il verbale, aprendo scenari inquietanti. Con questa nuova sentenza, la situazione si fa ancora più incerta. Cosa resta ora delle migliaia di multe già pagate? Quanti dispositivi sono ancora in uso senza controlli? Il caos cresce. Gli automobilisti ormai iniziano a chiedersi se siano vittime di un sistema costruito sull’assenza di garanzie tecniche.