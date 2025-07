TCL 60 SE: più spazio, più stile, più libertà

Affidabilità, spazio e praticità. È esattamente questa la ricetta scelta da TCL per il suo nuovo TCL60 SE, uno smartphone progettato per offrire un’esperienza d’uso estremamente fluida e intuitiva, senza sacrificare lo stile. Il dispositivo, ora disponibile in tutta Europa, si presenta come una soluzione completa per chi cerca prestazioni solide a un prezzo contenuto. Tra le sue caratteristiche principali troviamo un ampio display HD+ da 6,67”, che assicura una visione nitida e coinvolgente per film, videochiamate e social media. La cura nei dettagli estetici si riflette nella linea elegante e moderna, proposta in due tonalità sobrie e sofisticate, Obsidian Black e Blizzard White.

TCL 60 SE: memoria potente, prestazioni smart

Un altro punto di forza è la qualità audio, garantita dalla presenza di doppi altoparlanti, pensati per offrire un suono chiaro e avvolgente. La sicurezza quotidiana è tutelata da due sistemi di sblocco intelligenti, ovvero il riconoscimento facciale e il lettore di impronte digitali. A completare il quadro vi è un comparto fotografico che si adatta a ogni esigenza, una fotocamera posteriore da 50MP con intelligenza artificiale e una frontale da 8MP, perfette per catturare ritratti, paesaggi e istanti da ricordare.

Oltre all’estetica e alla versatilità, TCL ha voluto puntare anche molto sulle prestazioni. Il TCL60 SE infatti è alimentato da un processore octa-core, affiancato da 18GB di RAM totali (di cui 10GB virtuali tramite tecnologia RAM Boost), offrendo così fluidità anche con molte app attive contemporaneamente. Non manca una batteria capiente da 5010mAh, che assicura una lunga durata durante tutta la giornata, con supporto alla ricarica rapida da 18W per non perdere mai il ritmo.

L’ elemento caratterizzante resta comunque la memoria interna. Parliamo di ben 512GB che permettono di salvare app, video, immagini e documenti senza dover cancellare o spostare nulla. Tutto questo a un prezzo consigliato al pubblico di soli 179,90€. Insomma il TCL 60 SE si presenta come uno smartphone equilibrato, potente e conveniente per chi cerca un dispositivo di qualità e senza compromessi.