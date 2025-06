Samsung Galaxy Z Flip 7 e Z Flip 7 FE svelati con nuove immagini sul web

Manca ormai poco all’evento estivo di Samsung, atteso con tutta probabilità per il 9 luglio a New York, e grazie alle nuove immagini pubblicate da Evan Blass, insider tra i più autorevoli del settore, abbiamo finalmente un’anteprima dettagliata di Galaxy Z Flip7 e della nuova variante Galaxy Z Flip7 FE. Le foto mostrano i due pieghevoli in tutte le colorazioni previste, e sembrano confermare buona parte dei rumor circolati finora, in particolare quelli condivisi in precedenza da OnLeaks.

Galaxy Z Flip7: colori e design al centro dell’evoluzione

Il Galaxy Z Flip7 viene mostrato in Blue Shadow, Coral Red e Jet Black. Come si può vedere dalle immagini qui in alto, il nuovo design è nettamente diverso da quello attuale, con lo schermo esterno che occupa l’intera metà superiore del telefono, comprendendo anche le due fotocamere posteriori.

Galaxy Z Flip7 FE: debutta il modello economico

Accanto alla versione standard, Samsung si prepara a lanciare anche il Galaxy Z Flip7 FE, versione Fan Edition del pieghevole a conchiglia, che rappresenta una novità assoluta per la gamma. Le immagini mostrano questo modello in due colorazioni: White e Black.

Esteticamente, il design del Flip7 FE riprende lo stile del Galaxy Z Flip5 e Flip6, con il tipico display esterno a forma di “L”, ormai familiare agli utenti affezionati alla serie. Le proporzioni sembrano leggermente più generose rispetto al passato, ma a colpo d’occhio si nota una maggiore distanza progettuale rispetto al Flip7, confermando così la differenza tra gamma premium e gamma accessibile.

Le differenze tra i due modelli si fanno evidenti

Oltre al diverso approccio nella gestione dello schermo esterno, le immagini suggeriscono che Galaxy Z Flip7 sarà più sottile e con un’estetica più raffinata rispetto al Fan Edition. Nonostante le somiglianze visive, l’impressione generale è che il modello standard sia più compatto e curato nei dettagli, mentre il FE punti su un design familiare e funzionale, mantenendo comunque uno stile coerente con la linea Z Flip.

A questo punto, le indiscrezioni sembrano trovare conferma e, salvo sorprese, quanto mostrato nelle immagini potrebbe corrispondere in tutto e per tutto ai dispositivi che Samsung presenterà ufficialmente tra poche settimane.