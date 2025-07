Microsoft Authenticator: niente più password

Il settore dell’autenticazione digitale sta per cambiare con la decisione di Microsoft di trasformare la sua app Authenticator. Nel dettaglio, dal 1 agosto, il servizio smetterà di supportare la gestione delle password per focalizzarsi sulle passkey. Segnando così un’evoluzione verso metodi di accesso più moderni e sicuri. La transizione è già cominciata da tempo. A giugno non è stato più possibile generare nuove password attraverso l’app. Mentre nel mese di luglio è stata disattivata la funzionalità di riempimento automatico. Un segnale chiaro della direzione intrapresa da Microsoft. La nuova configurazione dell’app riflette l’intento di promuovere un sistema di autenticazione più robusto.

Microsoft elimina le password da Authenticator

Le passkey permettono l’accesso utilizzando elementi biometrici o codici personali. Ciò senza richiedere l’uso di stringhe di testo tradizionali. Tale approccio elimina molte delle debolezze insite nell’uso delle password. Come la loro vulnerabilità agli attacchi informatici e la tendenza degli utenti a riutilizzarle su più piattaforme. Le passkey, al contrario, si basano su un meccanismo crittografico che richiede sia una chiave pubblica sia una privata. Con quest’ultima archiviata in locale sul dispositivo, riducendo sensibilmente i rischi di compromissione.

Attila Tomaschek, esperto di sicurezza digitale, sottolinea come questa innovazione rappresenti un importante passo avanti nella tutela dei dati personali. Le passkey non solo prevengono i pericoli online, ma migliorano anche l’esperienza utente. Eliminando la necessità di ricordare o digitare decine di password diverse.

Il conto alla rovescia è iniziato. Chi utilizza Authenticator ha tempo fino alla fine di luglio per prepararsi al cambiamento. Dopo il 1 agosto, le password saranno definitivamente escluse dal funzionamento dell’app. Lasciando spazio a una nuova generazione di autenticazione digitale. L’obiettivo di Microsoft è guidare l’utenza verso l’adozione delle passkey. L’app sarà in grado di individuare automaticamente la modalità più adatta al dispositivo in uso, ma è disponibile anche la configurazione manuale. Accessibile attraverso le impostazioni dell’account.