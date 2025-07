F1: quando arriva su Apple TV+?

Il nuovo film sulla Formula 1, prodotto da Apple Original Films e interpretato da Brad Pitt, ha esordito con il piede giusto. La pellicola ha conquistato il pubblico e il botteghino. Il film è uscito nei cinema italiani il 25 giugno 2025 e, come da prassi, godrà di una finestra di esclusività cinematografica di circa 45 giorni. L’investimento nella pellicola è stato importante. Si parla di circa 300 milioni di dollari, ovvero 280 milioni di euro. Una cifra che testimonia l’ambizione del progetto e la volontà di Apple di affermarsi come protagonista nel settore cinematografico. E i numeri sembrano dare ragione a tale scommessa. Nei primi tre giorni di programmazione, il film F1 ha incassato 144 milioni di dollari a livello internazionale.

F1 conquista il botteghino: quando arriva su Apple TV+?

Anche in Italia i risultati sono promettenti. Distribuito da Warner Bros., il film ha raggiunto i 2 milioni di euro d’incasso. Ciò solo nei primi giorni di proiezione. Un avvio promettente che ha acceso la curiosità anche degli utenti delle piattaforme streaming. I quali sono impazienti di sapere quando il titolo sarà disponibile su Apple TV+.

Al momento, non esiste una data ufficiale per il rilascio in streaming. Ma osservando le abitudini di Apple nella distribuzione delle sue produzioni, è possibile fare delle previsioni affidabili. Dopo un primo periodo in sala, F1 dovrebbe approdare nel circuito del “Premium Video on Demand”. Ciò dalla metà di agosto. Con possibilità di noleggio o acquisto digitale su piattaforme come Apple e Amazon. Con un prezzo che si aggirerà sui 23 euro.

Riguardo l’arrivo del film su Apple TV+ incluso nell’abbonamento, sarà necessario attendere ancora un po’. Generalmente, ciò accade uno o due mesi dopo la disponibilità in PVOD. Facendo i conti, è plausibile immaginare una data di rilascio in streaming ad ottobre 2025. Se il successo nelle sale dovesse proseguire, Apple potrebbe, però, decidere di ritardare la pubblicazione in streaming, per massimizzare ulteriormente gli incassi al botteghino.