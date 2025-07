Netflix: le novità in arrivo a luglio

Il mese di luglio 2025 porta con sé numerose novità su Netflix. La piattaforma propone nuovi film, serie TV e speciali che promettono di rispondere a diversi gusti e generi. Tra le uscite più attese c’è sicuramente “The Old Guard 2”. Sequel del celebre film d’azione che vede Charlize Theron nei panni di Andy. La guerriera immortale sarà impegnata in una nuova missione per proteggere l’umanità. La storia si arricchisce grazie a nuovi personaggi. Il tutto insieme a quelli già noti e amati dai fan. La regia di Victoria Mahoney e un cast di spessore promettono un’esperienza intensa e ricca di colpi di scena. Il film arriverà sulla piattaforma dal 2 luglio.

Netflix: le nuove aggiunte al catalogo

L’8 luglio farà il suo debutto “Trainwreck”. Un film che ricostruisce gli eventi di una festa di sedicesimo compleanno a Haren, una piccola città olandese. Quello che doveva essere un evento privato diventa presto virale. Attirando migliaia di giovani e trasformandosi in una rivolta incontrollabile. La storia, ispirata dal film “Project X”, offre uno sguardo realistico e drammatico su come una situazione innocua può degenerare a causa dell’imprevedibilità del web e della folla.

Un altro film degno di nota è “Almost Cops”, che sarà disponibile dall’11 luglio. La pellicola è ambientata a Rotterdam. Racconta la storia di Ramon, un agente investigativo rigoroso e dedito alla sicurezza del proprio quartiere. Insieme a Jack, un ex detective, retrocesso, dal carattere spregiudicato. I due si ritrovano a collaborare per risolvere un caso di omicidio legato a una perdita personale che li accomuna.

Per gli appassionati di sport, il 12 luglio Netflix trasmetterà in diretta un evento storico. Si tratta del match di pugilato femminile tra Katie Taylor e Amanda Serrano. Il quale si svolgerà al Madison Square Garden di New York. Le due campionesse si sfidano nel terzo capitolo di una trilogia molto seguita. Netflix, insieme a Most Valuable Promotions, offre l’occasione di assistere gratuitamente a tale evento.

Per gli amanti delle serie, da segnalare la seconda stagione di “The Sandman”, in uscita il 3 luglio. La trama continua a seguire il percorso del protagonista Sogno degli Eterni mentre cerca di rimediare agli errori del passato. Altre serie in arrivo su Netflix includono “Untamed”, thriller con protagonista un agente speciale alle prese con un’indagine all’interno di un parco nazionale. “Under a Dark Sun”, che racconta di una giovane madre sospettata di omicidio in un contesto di ricchezza e segreti. E “Leanne”, che tratta di una donna che, dopo la fine di un lungo matrimonio, deve reinventarsi nella fase della vita in cui meno se lo aspetta.