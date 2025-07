Kena, prosegue la promo folle con due mesi gratis

È da qualche settimana ormai che l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo l’attivazione di un’offerta mobile sensazionale. So tratta dell’offerta denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis che include, per l’appunto, ben due mesi di rinnovo gratuiti. In questi ultimi giorni, sembra che l’operatore abbia prorogato ulteriormente la sua disponibilità.

Kena Mobile proroga la disponibilità della sua offerta Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha prorogato la disponibilità di una delle sue offerte bomba. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare durante la giornata dello scorso 10 luglio 2025.

Tuttavia, secondo quanto è emerso, l’operatore ha aggiornato il count down di questa offerta. Sul sito ufficiale dell’operatore nella sezione dedicata all’offerta ora è infatti presente come ultima data disponibile all’attivazione il 15 luglio 2025 fino alle ore 23:59. Gli utenti potranno dunque attivare ancora questa offerta per qualche altro giorno. L’offerta in questione potrebbe tuttavia essere prorogata ancora, ma per il momento non possiamo saperlo.

Si tratta in ogni caso di un’ottima proposta per tutti coloro che hanno intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Nello specifico, l’offerta Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Scegliendo il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, gli utenti potranno poi ricevere 100 GB di traffico dati extra, per un totale complessivo di ben 200 GB al mese.

Oltre a questo, come da tradizione dell’operatore, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sma da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, il costo è di appena 5,99 euro al mese e gli utenti avranno inoltre i primi due mesi in omaggio. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente anche il costo di attivazione dell’offerta.