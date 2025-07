ho. Mobile regala il 5G: l’estate porta l’attivazione automatica ma solo per alcuni utenti

ho. Mobile festeggia i suoi 7 anni. Questo compleanno sarà però qualcosa di realmente speciale in quanto il gestore virtuale è appartenente a Vodafone ha scelto di regalare ai suoi utenti qualcosa di molto utile e soprattutto “veloce”. Si potrà attivare infatti la rete 5G gratis per tutti coloro che ancora non avevano un’offerta che la includesse nel loro piano. Si tratta di un’iniziativa che partirà dal prossimo 11 luglio, la quale sarà disponibile fino al 2 settembre di quest’anno. Bisogna quindi chiarire che il 5G sarà quindi gratis per chi lo attiverà in base a questa iniziativa per due mesi, dopo bisognerà pagarlo. L’occasione però è ottima: chi nutre dubbi sulla reale forza del 5G di ho. Mobile, può questa volta provare prima di sottoscrivere.

La promozione è stata comunicata via SMS agli utenti coinvolti. Il messaggio informa che il servizio sarà disponibile a partire dall’11 luglio e si disattiverà senza intervento manuale. La durata può variare leggermente da persona a persona, ma nessuno lo avrà attivo oltre la scadenza di inizio settembre.

Il 5G di ho. Mobile garantisce agli utenti ottime performance con una velocità massima teorica di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Ovviamente, nel caso in cui il dispositivo utilizzato non fosse compatibile con questo standard, si potrà sfruttare il 4G.

Cosa succede dopo il 2 settembre

Alla fine del periodo promozionale, chi ha beneficiato del 5G potrà decidere se mantenerlo attivo oppure tornare alla rete standard. In questo caso, l’operatore propone due opzioni:

ho. Il Turbo , con un costo aggiuntivo di 1,29 euro al mese ;

ho+, al prezzo di 1,99 euro al mese, con più vantaggi inclusi.

L’offerta, riservata a chi non aveva ancora il 5G attivo, è un’occasione utile per provare il servizio nei mesi estivi, senza impegni né spese extra. Resta possibile abilitare manualmente il 5G in seguito, ma a quel punto sarà necessario scegliere uno dei pacchetti a pagamento.