Expert vi conquista a suon di ribassi: OFFERTE STRATOSFERICHE per voi

Avete presente I Goonies, quando trovano la mappa e da lì inizia l’avventura della vita? Ecco, entrare da Expert in questo periodo fa più o meno lo stesso effetto. Vi sembra di cercare solo “qualcosa per casa” o “un portatile per lavorare meglio”, ma poi zac! Spunta il tesoro. Solo che invece del galeone di Willy l’Orbo, qui si parla di tecnologie, schermi che levano il fiato ed altro . Vi sentite un po’ Data, un po’ Mikey, un po’ Chunk che danza davanti allo scaffale dei gadget. Perché quando vi accorgete che il vostro prossimo smartphone o aspirapolvere futuristico è lì davanti a voi, scontato e pronto a essere vostro, è come se aveste trovato l’X sulla mappa. E mentre fuori l’estate pulsa tra sabbia, gelati e tramonti, dentro Expert la caccia continua.

Summer sale super hot con Expert

Il Lenovo Ideapad Slim 3 con Ryzen 5, 16GB di RAM e 512GB SSD è con Expert a 449 euro. Ma se sognate cieli aperti e panorami da regista, il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con camera 4K e radiocomando si libra tra le nuvole a 899 euro. Quando l’eleganza chiama, risponde il raffinato Microsoft Surface Laptop C8 solo con la magia di Expert a a 1099 euro vi farà fare una gran figura. C’è anche ad aspettarvi Samsung Galaxy S25 Edge con 12+256GB e display mozzafiato vi farà innamorare subito, da Expert a soli 889,90 euro.

Per chi non lascia lo sporco scappare c’è la Dyson V15 Detect Absolute vi aspetta da Expert a 599 euro. Un attimo per voi? Il Philips Lumea BRI920/00 a 219 euro vi regala un rituale che sfiora la poesia. E se invece volete divertimento tascabile, la colorata Nintendo Switch Lite a 199,90 euro è la risposta da portare ovunque. Da Expert anche ‘iPhone 16 Pro nero con 256GB, a 1179,90 euro, vi guarda dall’alto come solo lui sa fare. E per trasformare il vostro salotto in una sala cinema sotto le stelle, la TCL Serie S54 32’’ Full HD Android TV vi aspetta a 149 euro con tutta la luce dei vostri film preferiti.