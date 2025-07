iPhone pieghevole: arriva la svolta definitiva sul display

A quanto pare qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda iPhone pieghevole e sembra che questa volta ci siamo davvero, dopo anni di ricerca sviluppo, prototipi, delusioni e posticipi, Samsung avrebbe finalmente ultimato i lavori per la costruzione di una linea di produzione dedicata ai display di questo iPhone, l’indiscrezione ci arriva da una testata sudcoreana e decisamente attendibile, spesso infatti la testata in questione ha rilasciato anticipazioni su Samsung, LG e altre aziende locali.

Linea di produzione dedicata

Come potete immaginare da soli Apple avrebbe dato il via libero già molto tempo fa, probabilmente lo scorso anno e i lavori sono partiti apparentemente nella seconda metà del 2024, la linea di produzione si troverebbe presso la fabbrica di Samsung display nota come A3 situata nella ad Asan nella provincia di Chungcheong meridionale.

Tale impianto sarebbe in grado di produrre fino a 35.000 fogli display al mese basati sul substrato in vetro di sesta generazione, questi ultimi una volta tagliati equivalgono a circa 15 milioni di pannelli l’anno o 1,25 milioni al mese.

Si tratta dell’elemento che da solo rappresentato il motivo principale per cui Apple ha deciso di rimandare così tanto l’uscita di iPhone pieghevole, nello specifico infatti il problema risiederebbe negli antiestetici segni di piega che rimangono permanentemente visibili in corrispondenza della cerniera, Samsung sarebbe riuscito solo ora a produrre un pannello in grado di soddisfare gli elevati standard qualitativi di Apple, voci di corridoio dicono che si tratterà del miglior display, visto finora nel settore dei pieghevoli.

A rendere tutto possibile è stata proprio la partnership con Samsung, le due società sebbene concorrenti sembra abbiano firmato un contratto di esclusiva pluriennale per la fornitura dei display flessibili di iPhone pieghevole, secondo l’indiscrezioni quest’ultimo dovrebbe avere un fattore di forma paragonabile proprio a quello dei Galaxy Z Fold, secondo gli analisti Apple dovrebbe produrre tra i sei e gli 8 milioni di iPhone pieghevoli di prima generazione.