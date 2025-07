Cyberpunk: Edgerunners 2 è ufficialmente in produzione

Netflix ha rilasciato una notizia che ha entusiasmato molti utenti. Secondo quanto dichiarato, riapre le porte di Night City, con l’arrivo della seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners. La conferma è arrivata durante l’Anime Expo 2025. L’universo animato ispirato a Cyberpunk 2077 è pronto a tornare. Promettendo un’esperienza ancora più intensa e drammatica. La nuova stagione si prepara a esplorare i recessi più oscuri della metropoli futuristica. Portando con sé nuove storie, nuovi volti e, soprattutto, un nuovo carico emotivo. Il creatore e showrunner Bartosz Sztybor ha dichiarato che la seconda sarà ancora più impietosa della prima.

Cyberpunk: Edgerunners 2 in lavorazione su Netflix

Contrariamente a quanto alcuni spettatori potevano aspettarsi, la seconda stagione non proseguirà la tragica vicenda di David Martinez. La sua storia si è chiusa in modo definitivo e non verrà ripresa. Invece, la serie tornerà con un racconto completamente inedito, una nuova narrazione autonoma ambientata nello stesso universo. Al centro ci sarà una storia che intreccia vendetta e redenzione, due temi che si adattano al contesto violento e spietato di Night City. L’interrogativo centrale che guiderà la narrazione sarà legato al senso stesso dell’esistenza. Quanto è necessario soffrire per far sentire la propria voce in un mondo che si nutre di violenza e spettacolo?

Un altro cambiamento riguarda la regia. A guidare la seconda stagione sarà Kai Ikarashi, già regista del celebre episodio “Girl on Fire” della prima stagione. Hiroyuki Imaishi, pur lasciando la direzione, resterà comunque coinvolto nel progetto, garantendo una continuità artistica con Studio Trigger. La collaborazione con CD Projekt Red continuerà anche in tale nuova fase, mantenendo salda l’identità visiva e narrativa della serie. Manca ancora una data di uscita ufficiale, ma la produzione è già in fase avanzata. Alimentando così l’attesa per il ritorno in un mondo dove l’umanità si consuma dietro luci al neon e sogni infranti.