Automobili Pagani, ecco com’è nata la Huayra Codalunga Speedster

La presentazione della Huayra Codalunga Speedster, ultimo capolavoro di Automobili Pagani, rappresenta un elogio al mondo automotive di una volta. Linee disegnate dal vento, carrozzerie generose, artigianalità ed eleganza sono solo alcuni degli elementi a cui la divisione Grandi Complicazioni si è ispirata per creare questa hypercar.

Come dichiarato da Lorenzo Kerkoc, Head of Grandi Complicazioni: “Negli anni Cinquanta e Sessanta, le vetture da corsa sapevano unire prestazione e bellezza in un equilibrio quasi poetico. Dovevano essere veloci, ma anche leggere, filanti, con uno stile curato nei minimi dettagli. Linee romantiche, senza tempo. Poi qualcosa è cambiato. L’efficienza ha preso il sopravvento sull’eleganza. Con la Huayra Codalunga Speedster, siamo voluti tornare lì. A quell’epoca di raffinata velocità. Via le appendici aerodinamiche e le prese d’aria sui brancardi. Abbiamo cercato delle forme pulite, affusolate, pensate per fendere l’aria senza clamore. Una Pagani diversa, costruita attorno a un’idea di leggerezza visiva e formale”.

Automobili Pagani ha voluto omaggiare il mondo automotive classico con la nuova Huayra Codalunga Speedster

L’unione di tradizione e modernità è uno degli aspetti che caratterizza la vettura. Seppur ispirata al passato, sono state impiegate tutte le tecnologie più moderne per realizzarla. Partendo dai bozzetti originali fatti a mano direttamente da Horacio Pagani, il team di designer e ingegneri ha evoluto il progetto in quello che possiamo ammirare oggi. Grazie all’utilizzo di CFD, è stato possibile simulare i flussi aerodinamici che avvolgono la vettura per renderla quanto più filante e, di conseguenza, prestazionale.

Anche la livrea della carrozzeria e gli interni sono ispirati agli anni ’60 nelle colorazioni e tonalità. La volontà di Automobili Pagani era quello di creare una vettura che fosse in grado di sorprendere senza mai eccedere.

L’artigianalità delle lavorazioni per le pelli e per le parti in metallo si incontra con la scocca in carbonio, rivetti in alluminio, freni carbo-ceramici e tutta la tecnologia in grado di rendere la vettura sempre reattiva e confortevole. Il volante e il pomello del cambio sono disegnati per richiamare alla mente il mondo delle corse classiche così come gli inserti in mogano. Tutto nella Huayra Codalunga Speedster è curato nei minimi dettagli per dare vita ad un’auto unica e irripetibile.