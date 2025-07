Caviar ha lanciato la collezione esclusiva dedicata ai Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7

Caviar ha presentato la propria versione dei Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Il marchio di lusso, famoso per le personalizzazioni di alta gamma, ha lanciato la collezione “Cosmic Cabubu” per rendere i foldable di Samsung ancora più unici ed esclusivi grazie all’utilizzo di materiali preziosi.

Gli smartphone pieghevoli possono ora vantare l’ampio uso di oro a 24 carati e diamanti naturali che creano decori armoniosi con i frammenti di meteorite egli smalti decorativi. Considerando la presenza di tutti questi elementi e la lavorazione a mano per realizzarli, non sorprende che i prezzi della collezione partono da circa 9.000 dollari e superano abbondantemente i 10.000 dollari nelle varianti più performanti.

Per Caviar si tratta della collezione più costosa mai realizzata ed è ispirata ai Labubu, il marchio di peluche creato dal designer Kasing Lung. La variante esclusiva per il marchio di lusso è stata denominata Cabubu e ha le fattezze di un esploratore dello spazio. I pianeti scelti per questo viaggio sono Marte e Venere a simboleggiare, rispettivamente la forza e la bellezza.

Caviar ha personalizzato i Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 aggiungendo oro a 24 carati, diamanti e frammenti di meteorite

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 “Cabubu on Mars” è realizzato con una scocca in titanio con rivestimento PVD (Physical Vapor Deposition). Sulla parte posteriore è presente una riproduzione 3D di un Cabubu impreziosito da oro a 24K e smalto artistico posato da maestri gioiellieri. Il paesaggio marziano è reso dalla presenza di frammenti di meteoriti e da uno smalto rosso vivido. Il prezzo di questa variante parte da 10.000 dollari per il taglio di memoria da 256 GB.

Il Galaxy Z Flip 7 “Cabubu on Venus” presenta una scocca in titanio nero con dettagli placcati in oro. Anche in questo caso è presente un Cabubu realizzato artigianalmente in 3D all’interno di un paesaggio ispirato a Venere. I frammenti di meteorite sono accompagnati da 13 diamanti naturali che lo rendono una vera e propria opera d’arte. Il prezzo di partenza è di circa 9.000 dollari per la variante da 256 GB.

La collezione “Cosmic Cabubu” è a tiratura estremamente limitata essendo disponibili esclusivamente otto unità per ciascun modello. Caviar, inoltre, conferma che dal punto di vista hardware, gli smartphone non hanno subito modifiche, pertanto, la scheda tecnica è esattamente quella comunicata da Samsung al lancio dei device.