AirPods Pro 3, le novità: ci saranno la cancellazione del rumore potenziata e funzioni sulla salute

Si parla tanto dei prossimi auricolari AirPods Pro 3 che, almeno fino ad ora, sono ancora avvolti da un alone di mistero che stenta a dissolversi. Fortunatamente i primi indizi stanno venendo a galla grazie alle ultime versioni dei sistemi operativi attualmente in beta, tra i quali c’è anche iOS 26. Arrivano quindi sempre più indiscrezioni e soprattutto dritte che serviranno a tracciare l’identità di queste nuove cuffiette. Il periodo identificato da Apple per il lancio dovrebbe essere la fine del 2025, forse in parallelo agli iPhone 17, e un possibile rinvio al 2026. Ma al di là della data, l’attenzione si concentra sulle funzionalità che Apple potrebbe introdurre.

ANC più avanzato grazie al chip H3

Uno degli ambiti su cui ci si aspetta un salto netto è quello della cancellazione attiva del rumore (ANC), da sempre uno dei punti di forza della linea Pro. Già con la seconda generazione, Apple aveva raddoppiato l’efficacia del sistema rispetto al modello originale. A rendere tutto ancora più moderno e soprattutto performante sarà certamente il nuovo chip H3, che dovrebbe sostituire l’attuale H2.

Stando alle indiscrezioni, dovrebbe arrivare un isolamento ancora più profondo, migliorando la resa in ambienti particolarmente rumorosi, come strade trafficate o stazioni affollate. Resterà comunque disponibile la modalità Trasparenza, utile per percepire i suoni esterni quando necessario.

Possibile integrazione di sensori per la frequenza cardiaca

Un’altra novità degna di nota riguarda l’eventuale introduzione di funzioni legate alla salute. All’interno di iOS 18sono stati individuati riferimenti a sensori per il monitoraggio del battito cardiaco integrati negli auricolari. Una funzione che, se confermata, allargherebbe il ruolo degli AirPods Pro 3 anche all’ambito fitness, rendendoli strumenti utili non solo per l’ascolto ma anche per il benessere personale.

Design rivisitato per più comfort (e nuovi sensori)

Con ogni probabilità, Apple interverrà anche sull’ergonomia, per rendere il design più comodo e adatto all’uso prolungato. I cambiamenti estetici potrebbero essere anche una conseguenza della nuova sensoristica integrata. In attesa di conferme ufficiali, tutto lascia pensare a un aggiornamento importante per la linea AirPods Pro.