Samsung Galaxy S25 FE avrà un display da vero top, sarò un OLED flessibile

Mentre tutti pensano ai prossimi pieghevoli appena arrivati e anche alla linea Galaxy S26, Samsung sta lavorando anche al suo dispositivo “più economico” Galaxy S25 FE. Stando a quanto riportato in queste ore, l’obiettivo sarebbe quello di equipaggiare il prodotto con un display molto particolare, ovvero un pannello OLED flessibile. No, non si tratta di un display pieghevole o che può sottostare ad una serie di compressioni da parte dell’utente, ma di una tecnologia finora riservata ai flagship della serie S. Sarà proprio in questo modo che il prodotto risulterà molto più vicino ai veri top.

La scelta di un display flessibile non comporta benefici solo in termini di qualità visiva. Questo tipo di pannello permette infatti di ottenere cornici più sottili e simmetriche, sfruttando la possibilità di piegare i bordi del display sotto la scocca. Resta da capire se Samsung opterà per un design più curvo o se utilizzerà il vantaggio solo per affinare le proporzioni frontali.

Display evoluto, ma compromessi altrove

L’introduzione di un OLED flessibile ha però un costo: si tratta di una tecnologia più cara rispetto ai pannelli rigidi. Resta quindi da vedere se Samsung manterrà il prezzo allineato alla generazione precedente, oppure se punterà su una strategia più ambiziosa per aggredire la fascia media-alta del mercato.

Per compensare, secondo quanto trapelato finora, la scheda tecnica del dispositivo potrebbe rimanere piuttosto simile a quella dell’S24 FE. Il processore dovrebbe essere ancora una volta l’Exynos 2400e, un chip proprietario già visto sul modello attuale. Anche il comparto fotografico non dovrebbe cambiare molto, se non per un piccolo aggiornamento della fotocamera frontale, che passerebbe da 10 a 12 MP.

Lancio atteso entro fine 2025

Tutto lascia pensare che il Galaxy S25 FE sarà presentato entro la fine dell’anno, con un focus sempre più evidente sul bilanciamento tra design di fascia alta e specifiche contenute. La vera novità, almeno per ora, sarà quindi lo schermo, che promette un’esperienza visiva più raffinata rispetto a qualsiasi altro modello Fan Edition visto finora.