Apple, codice AirPods Pro 3 trovato nel database: è un indizio

Un nuovo elemento ora si aggiunge al puzzle delle AirPods Pro di terza generazione. Dopo i primi riferimenti trovati nel codice di iOS 26, ora è il database di sincronizzazione Apple a far parlare di sé. Nelle ultime ore è infatti comparso un codice identificativo inedito – il numero 8239 – che non risulta associato ad alcun accessorio audio attualmente in commercio. Una novità che ha riacceso le ipotesi sull’arrivo imminente del prossimo modello della linea Pro.

Il codice è stato individuato all’interno dell’elenco utilizzato da Apple per mappare tutti i dispositivi compatibili via Bluetooth, utile per garantire la corretta associazione tra i prodotti e i vari dispositivi dell’ecosistema. Di norma, ogni accessorio – dagli auricolari alle cuffie over-ear – viene assegnato a un codice univoco, e proprio l’emersione di un nuovo identificativo ha messo in allerta gli osservatori più attenti.

Indizi che puntano verso un debutto in autunno: tutti attendono gli AirPods Pro 3

Secondo diverse fonti, non risultano altri dispositivi audio in arrivo da parte di Apple o Beats, e questo rende plausibile l’ipotesi che si tratti proprio delle future AirPods Pro 3. Nessuna conferma ufficiale, ovviamente, e non è da escludere del tutto che si tratti di un refresh minore di un prodotto già esistente. Ma il contesto – unito al momento dell’anno – fa pensare a una preparazione silenziosa in vista del lancio.

Le AirPods Pro di nuova generazione potrebbero debuttare già in autunno, anche se le indiscrezioni sono ancora discordanti sulle tempistiche. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si parla di miglioramenti su design, qualità audio, cancellazione attiva del rumore e persino l’introduzione di funzioni di monitoraggio della salute, con l’ipotetica inclusione di micro videocamere per rilevare parametri come il battito cardiaco.

Per ora si resta nel campo delle ipotesi, ma ogni nuovo dettaglio suggerisce che il debutto delle AirPods Pro 3 potrebbe essere più vicino del previsto.