KIA punta sulla città: in arrivo una nuova elettrica compatta

Mentre il mercato delle auto si evolve, KIA si muove verso l’elettrificazione. La casa automobilistica sudcoreana infatti ha annunciato l’arrivo di una city car completamente elettrica, che sarà proposta a un prezzo inferiore ai 25 mila euro. Anche se il debutto non sarà imminente, lo sviluppo di questo modello è già in fase avanzata e rappresenta un passo fondamentale nella strategia del marchio. A tal proposito, il presidente e CEO Ho Sung Song ha ribadito il proprio impegno nel mantenere una gamma accessibile. Il suo intento è quello di lanciare la sostituta della popolare Picanto solo quando sarà possibile offrire un’alternativa elettrica competitiva sul piano economico.

Oltre la city car: KIA investe nel futuro della mobilità

La Picanto, che continua a registrare buone vendite in Europa, resterà quindi in listino finché non sarà pronta la nuova elettrica. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato da Song, è quello di non affrettare il ricambio ma attendere le giuste condizioni di mercato. È molto probabile che la versione elettrica prenda il posto della Picanto prima della fine del decennio, a meno di cambiamenti radicali nelle politiche europee sulle motorizzazioni termiche.

L’azienda non si limita però alla city car elettrica. Nei piani futuri trovano spazio anche altri modelli innovativi e tecnologie avanzate. Entro la fine del 2026 debutteranno infatti nuovi veicoli come EV4, EV5 ed EV2, tutti parte della famiglia a zero emissioni. In contemporanea, KIA sta sviluppando una nuova piattaforma per Software-defined vehicles, una base digitale pensata per migliorare continuamente le auto anche dopo l’acquisto.

Non mancano poi gli investimenti in sistemi di propulsione alternativi. Range extender, ibridi migliorati e motori a combustione resteranno centrali per affrontare mercati con esigenze differenti. KIA mira a mantenere così una proposta globale, flessibile e tecnologicamente avanzata, in grado di rispondere sia alle normative europee che alla domanda mondiale. La sfida, ora, è rendere l’auto elettrica urbana una realtà quotidiana per milioni di persone.