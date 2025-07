WhatsApp: un messaggio da YouTube ha svuotato i conti di tantissimi utenti

Al giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta sicuramente WhatsApp, la nota applicazione vanta infatti una platea di utenti davvero ampia conquista negli anni grazie ai propri servizi e alle proprie caratteristiche, davvero al passo coi tempi e in grado di soddisfare le necessità di tutti gli utenti.

Il numero di utenti che utilizza WhatsApp è cresciuto costantemente giorno dopo giorno, un dettaglio sicuramente importante per la piattaforma ma che allo stesso tempo rappresenta un problema per un altro fenomeno che si è diffuso tantissimo soprattutto negli ultimi anni, stiamo parlando delle truffe online, i truffatori infatti hanno capito che utilizzare WhatsApp può essere la chiave di accesso a un guadagno molto più elevato rispetto agli altri mezzi di comunicazione, ecco dunque che negli ultimi anni le truppe su WhatsApp sono letteralmente esplose.

I truffatori hanno iniziato a colpire dunque anche su WhatsApp e le truffe sono arrivate tranquillamente anche in Italia, non a caso di recente la classica truffa dell’operatore YouTube è arrivata a colpire anche gli utenti della nostra penisola, scopriamo insieme come funziona in modo da non cascarci.

Attenzione ai bonifici ingannevoli

La truffa in questione si mostra come un messaggio in arrivo dei truffatori che si spacciano per un operatore YouTube che propone all’utente di guadagnare i soldi facilmente completando dei piccoli compiti come mettere like ad alcuni video oppure scrivere alcuni commenti, in cambio infatti i truffatori invieranno il bonifico di qualche euro alla vittima veramente, questo modo serve a conquistare la fiducia del malcapitato dal momento che poi il truffatori proporranno alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro garantendole di riceverlo indietro moltiplicato, ovviamente una volta inviati quei soldi spariranno completamente insieme ai truffatori, la cosa migliore da fare nel caso doveste incappare in questo tentativo di inganno è non rispondere per nessun motivo a chi vi contatta.