Amazon sconta di 130 euro il Kindle Scribe solo oggi con l’Amazon Prime Day

Oggi è il turno di Kindle Scribe, un dispositivo estremamente interessante in termini di funzionalità e di prestazioni, lo possiamo vedere come un eReader di grandi dimensioni, pensato sia per la lettura di libri o giornali, ma soprattutto per essere utilizzato alla stessa stregua di un taccuino digitale, adattissimo anche per coloro che amano e voglio disegnare in mobilità. La promozione disponibile su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori di sempre, con prezzi scontatissimi.

Schermo completamente ridisegnato rispetto alla versione originaria, o prima generazione, il terminale oggi offre quasi una sensazione di tutto schermo, anche se in realtà non lo è, migliorando notevolmente il design e la sua qualità costruttiva generale. All’interno della confezione è possibile anche trovare la penna premium, così da poter iniziare sin da subito a fruire di tutte le sue funzionalità, senza dover rincorrerle con acquisti accessori.

Il terminale è in vendita nella sua colorazione grigio tungsteno, ma con la nuova generazione è stato introdotto anche un verde acqua decisamente bello ed intrigante, casomai adatto ad un pubblico più giovanile.

Non perdetevi le offerte Amazon con i nuovi codici sconto gratis che potete avere solo con il canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, disponibile subito a questo link.

Amazon Kindle Scribe: che occasione con il prezzo Amazon

Amazon Kindle Scribe è a tutti gli effetti la più valida alternativa su cui fare affidamento nel momento in cui foste interessati ad un e-reader che vi permetta di leggere tranquillamente tutti gli vostri ebook acquistati direttamente su Amazon. L’ordine è da completare al seguente link, ed in cambio andrete a pagarlo solamente 309,99 euro, rispetto ai soliti 429,99 euro previsti in origine di listino.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo che comunque sono disponibili tre differenti tagli di memoria, che ovviamente a loro volta hanno prezzi completamente differenti, scalandoli in base alle vostre necessità.