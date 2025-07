Very Things, le nuove offerte IoT di Very Mobile partono da 1,99 euro al mese

Very Mobile lancia ufficialmente le nuove Very Things, due offerte pensate per dispositivi IoT, come sensori domestici, allarmi smart, videocamere connesse e altri oggetti che necessitano di una connessione dati stabile e continua. Le offerte saranno disponibili fino al 4 agosto 2025, salvo eventuali proroghe, e puntano a semplificare l’accesso a internet per gli oggetti intelligenti, con prezzi bassi e più giga rispetto al passato.

Il listino è composto da due tariffe, entrambe con 5G incluso (limitato a 30 Mbps in download e upload) e validità mensile senza vincoli:

Very Things 199

Include 2 giga di traffico dati, utilizzabili anche in Unione Europea (Regno Unito escluso), a 1,99 euro al mese per sempre.

Very Things 399

Offre 10 giga, anch’essi validi in UE, a 3,99 euro al mese per sempre.

Attivazione semplice, costi chiari e servizi inclusi: ci pensa Very Things

Le offerte Very Things sono pensate per nuovi numeri, quindi non è possibile effettuare la portabilità da altro operatore. La SIM costa 10 euro, ma è gratuita se richiesta online, mentre l’attivazione ha un costo di 9,99 euro, azzerato nei Very Point.

Le tariffe non prevedono minuti né SMS inclusi, ma sono comunque abilitati a consumo al costo di 0,29 euro/minuto e 0,29 euro/SMS. Tra i dettagli più interessanti:

navigazione bloccata in caso di esaurimento dati , ma con possibilità di rinnovo anticipato dell’offerta ;

hotspot incluso ;

servizi premium disattivati di default ;

compatibilità con SMS bancari ;

no eSIM, solo SIM fisica.

Le nuove Very Things offrono un’opzione concreta e a basso costo per chi desidera collegare in rete i propri dispositivi intelligenti senza vincoli e con la semplicità tipica dell’offerta Very Mobile. Potrebbe essere un modello per tutti gli altri gestori che operano nel settore mobile italiano, proprio per proporre qualcosa di nuovo e soprattutto utile vista la connessione dei dispositivi con la casa che è sempre più presente nella vita delle persone.