PS Plus Extra e Premium: svelati ufficialmente i giochi gratuiti

Sony continua ad arricchire il catalogo giochi riservato agli abbonati di PlayStation Plus, offrendo nuove esperienze agli utenti PS4 e PS5. Anche per il mese di giugno, chi ha scelto i livelli Extra o Premium potrà accedere a una selezione rinnovata di titoli. Tra le aggiunte previste per gli abbonati PS Plus Extra, e quindi disponibili anche per chi ha attivo il livello Premium, spicca FBC: Firebreak. Tale nuovo sparatutto cooperativo sviluppato da Remedy Entertainment si svolge nello stesso universo narrativo di Control. Il giocatore veste i panni di agenti incaricati di affrontare pericolose anomalie in una struttura nota come Hold House. La modalità PvE consente di collaborare con altri utenti per completare missioni che promettono tensione e spettacolarità. Ma l’elenco delle novità non si ferma qui.

PS Plus Extra e Premium: i giochi gratuiti disponibili

Battlefield 2042 torna a fare parlare di sé per PS4 e PS5. Mentre Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 rinnova l’incubo horror per gli utenti con PS5. A questi si aggiungono altri titoli come Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes disponibile su entrambe le piattaforme. Ed anche We Love Katamari Reroll + Royal Reverie. Anche quest’ultimo disponibile su PS4 e PS5. Inoltre, arriva theHunter: Call of the Wild per PS4. E Train Sim World 5, disponibile su PS4 e PS5. Infine, è disponibile anche Endless Dungeon anche quest’ultimo disponibile per entrambe le piattaforme.

Per l’abbonamento Premium, invece, l’unica new entry di giugno è una piccola perla del passato. Ovvero Deus Ex: The Conspiracy disponibile per entrambe le piattaforme. Tale versione emulata del celebre titolo uscito per PS2 catapulta gli utenti in un futuro distopico, precisamente nel 2052, dove dovranno affrontare una misteriosa organizzazione segreta che mira al controllo globale. Con tale aggiornamento, PlayStation Plus conferma il suo impegno nel proporre contenuti variegati. I quali puntano ad accontentare gusti molto diversi di un pubblico sempre più vasto. Non resta che attendere il 17 giugno per scoprire i nuovi titoli gratuiti.