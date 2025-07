Apple investe su AI e realtà mista: acquisite TrueMeeting e WhyLabs

Apple ha recentemente compiuto due mosse rilevanti nel settore dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata, consolidando la propria strategia attorno a Vision Pro e alla piattaforma Apple Intelligence. Secondo quanto riportato da MacGeneration, l’azienda ha acquisito TrueMeeting, specializzata in avatar digitali realistici, e WhyLabs, impegnata nel monitoraggio dei modelli linguistici generativi.

L’acquisizione di TrueMeeting risale con ogni probabilità alla fine del 2024, anche se né Apple né la startup hanno rilasciato comunicazioni ufficiali. TrueMeeting è nota per una tecnologia che consente di creare avatar 3D iperrealistici partendo da una semplice scansione del volto tramite iPhone. I risultati, grazie al sistema CommonGround Human AI Technology, trovano applicazione in videoconferenze, ambienti virtuali e intrattenimento.

Le potenzialità di questa acquisizione emergono nella versione beta di visionOS 26, rilasciata lo scorso giugno, che ha mostrato un netto miglioramento nella resa visiva delle Personas, gli avatar digitali integrati nell’ambiente Vision Pro. Sebbene non ci siano conferme dirette, i tempi suggeriscono un’influenza concreta della tecnologia di TrueMeeting sul nuovo sistema operativo.

WhyLabs, meno errori e più sicurezza nei chatbot

Parallelamente, Apple ha concluso l’acquisizione di WhyLabs, una società che sviluppa strumenti per ridurre le “allucinazioni” dei modelli linguistici generativi. La piattaforma è in grado di monitorare l’affidabilità degli LLM, segnalare anomalie comportamentali, prevenire fughe di dati e rafforzare la sicurezza delle applicazioni basate su AI.

Un esempio fornito dai ricercatori mostra come un assistente virtuale possa accidentalmente rivelare dati sensibili di un utente. In casi simili, la tecnologia di WhyLabs è progettata per intercettare e oscurare automaticamente queste informazioni, riducendo il rischio di violazioni.

Obblighi normativi e strategia di lungo termine

Dal 2024, il Digital Markets Act dell’UE impone ai grandi operatori — inclusa Apple — di notificare le operazioni rilevanti alla Commissione. Secondo i registri ufficiali europei, l’acquisizione di TrueMeeting e WhyLabs risulta formalmente avvenuta il 24 gennaio 2025, ma in realtà si sarebbe chiusa nel quarto trimestre del 2024.

Apple ha spesso agito con discrezione in questo ambito: basti ricordare il caso di Primephonic, annunciato solo nel momento in cui serviva a lanciare Apple Music Classical. Anche in questo caso, le due operazioni si inseriscono in una strategia di crescita ben precisa, in cui Apple Intelligence e Vision Pro diventano strumenti chiave per rafforzare l’ecosistema digitale della Mela, sempre più orientato all’AI e alla realtà mista.