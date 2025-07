La Space Force punta sui pannelli pieghevoli di Atomic-6

Lo spazio, che per decenni abbiamo immaginato come un’immensa distesa vuota e silenziosa, oggi assomiglia sempre di più a un’autostrada nell’ora di punta. Affollata, imprevedibile, e – quel che è peggio – piena di spazzatura pericolosa. Attorno alla Terra, nell’orbita bassa, non girano solo satelliti funzionanti: ci sono anche frammenti di vecchie missioni, bulloni vaganti, rottami di ogni tipo che sfrecciano a velocità impressionanti. E basta un piccolo pezzo fuori posto per scatenare un disastro. Una collisione può trasformare un satellite da milioni di dollari in un ammasso di ferraglia in pochi secondi… e lasciare dietro di sé altri migliaia di frammenti, pronti a colpire di nuovo.

Atomic-6 e i pannelli retrattili che potrebbero cambiare le regole in orbita

In uno scenario così, non è più sufficiente spedire satelliti “robusti” nello spazio. Serve qualcosa di più intelligente e flessibile, capace di reagire in tempo reale. Ed è esattamente quello su cui sta lavorando Atomic-6, una startup della Georgia che ha avuto un’intuizione semplice ma potentissima: creare pannelli solari retrattili. Sì, proprio così. Pannelli che si piegano e si nascondono quando serve. Se un satellite sa che sta per attraversare una zona affollata, può “chiudere le ali”, ridurre la sua superficie esposta e diventare più agile, più piccolo, più difficile da colpire. Poi, quando il pericolo passa, può riaprirle e continuare a lavorare.

L’idea ha convinto anche la US Space Force, che non è certo famosa per lanciarsi in investimenti alla leggera. Ha deciso di sostenere lo sviluppo della tecnologia “Light Wing” di Atomic-6 con un finanziamento da 2 milioni di dollari. In pratica, ha visto in quei pannelli richiudibili non solo una soluzione elegante, ma anche una possibile svolta operativa per le missioni spaziali del futuro, militari e civili.

Ora, nei prossimi 21 mesi, l’azienda – fondata nel 2018 da Trevor Smith – dovrà dimostrare che questa tecnologia funziona davvero in condizioni estreme. Il cuore del sistema è un brevetto che include componenti come l’“albero spaziale” e la “cerniera spaziale”, pensati per resistere al vuoto e al tempo. Non è la prima volta che Atomic-6 lavora con enti pubblici: in passato ha già collaborato con NASA e Dipartimento della Difesa, per esempio sviluppando “Space Armor”, una sorta di corazza per satelliti in grado di proteggerli dai detriti e persino dalle interferenze radio.

E la verità è che di soluzioni così ce n’è un bisogno urgente. L’Agenzia Spaziale Europea ha registrato diverse collisioni importanti solo nel 2024. Ogni incidente aumenta la quantità di detriti in circolazione e, con essa, la possibilità che il prossimo sia peggiore. È una reazione a catena difficile da fermare, e proprio per questo ogni idea che può dare anche solo un po’ di margine di manovra – letteralmente – diventa preziosa. Come un satellite che sa quando è il momento di “rientrare le ali” per salvarsi la pelle.