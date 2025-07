Motorola Moto G96 è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Motorola amplia la sua proposta con un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al nuovo Motorola Moto G96, il quale è stato da poco annunciato ufficialmente per il mercato indiano. Quest’ultimo si distingue per le sue fantastiche colorazioni e per il suo display. Vediamo qui di seguito il resto delle caratteristiche tecniche.

Motorola annuncia ufficialmente il nuovo medio di gamma Motorola Moto G96

Motorola Moto G96 è il nuovo smartphone di fascia media presentato in queste ultime ore dal noto produttore tech Motorola. Come già accennato in apertura , questo device si distingue per le sue colorazioni uniche e originali. La backcover è infatti disponibile in diverse colorazioni, tra cui quelle denominate Greener Pastures, Cattleya Orchid, Ashleigh Blue e Dresden Blue. Al centro è collocato il logo dell’azienda. In alto a sinistra sono invece posizionati i sensori fotografici.

Si tratta in particolare di un sensore fotografico principale da 50 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Spicca poi sul fronte la presenza di un ottimo display. Si tratta di un pannello con tecnologia pOLED con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. I bordi sono leggermente curvi ai lati ed è presente una frequenza di aggiornamento esagerata pari ad addirittura 144Hz. La luminosità arriva poi a ben 1600 nits. Il tutto è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo è presente uno degli ultimi processori di fascia media di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7s Gen 2. L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza pari a 5500 mah con il supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone medio di gamma Motorola Moto G96 sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il solo mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 179 euro.