Apple e Università: un’alleanza vincente per il nuovo anno accademico

Con l’avvicinarsi dell’inizio del semestre, molti studenti universitari, tra futuri iscritti e chi sta già frequentando, iniziano a prepararsi per affrontare nuove sfide. In questa fase di organizzazione, la scelta degli strumenti giusti può fare la differenza. Apple risponde con un’iniziativa che unisce risparmio e innovazione, ovvero l’offerta Education 2024.

Apple Education: tecnologia integrata per uno studio più efficace

Valida dal 10 luglio al 21 ottobre, la promozione permette a studenti, genitori e personale scolastico di acquistare dispositivi Apple a prezzi agevolati, ricevendo in omaggio un accessorio tra quelli selezionati. I prodotti inclusi sono iPad Air, iPadPro, MacBook Air, MacBookPro e iMac. Chi acquista, può scegliere tra AirPods o un altro accessorio idoneo. Vi è poi la possibilità di aggiungere incisioni personalizzate su alcuni dispositivi, come iPad, ApplePencil o altri ancora.

Dietro l’offerta non c’è solo il risparmio, ma anche una filosofia ben precisa. Ossia rendere l’apprendimento più fluido, produttivo e coinvolgente. Apple propone un sistema pensato per agevolare lo studio in ogni sua fase. Funzionalità come Handoff consentono di iniziare un progetto su un dispositivo e completarlo su un altro, mentre Sidecar permette di trasformare l’iPad in uno schermo esteso per il Mac. Grazie a Controllo Universale, è possibile utilizzare mouse e tastiera su più dispositivi contemporaneamente, senza interruzioni.

Apple Intelligence introduce strumenti avanzati come la riscrittura di testi, il riassunto dei contenuti e la generazione automatica di immagini personalizzate con Image Playground. Tali funzioni si integrano in app quotidiane come Note, Pages, Mail o anche strumenti di terze parti, semplificando il lavoro a studenti e insegnanti. La compatibilità tra dispositivi, poi, riduce i tempi morti e migliora l’esperienza di studio collaborativo. Per chi si prepara a tornare sui banchi o a entrare per la prima volta nel mondo universitario, l’offerta Apple rappresenta un’occasione concreta per investire sulla propria formazione. Tra sconti, accessori e innovazioni, la tecnologia diventa un alleato strategico per il successo accademico.