Amazon Prime Day: offerta shock sul Samsung Galaxy Book5 Pro

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy Book5 Pro è decisamente più basso del passato, ciò è possibile con la promozione Amazon Prime Day 2025, gli sconti sono attivi solo ed esclusivamente fino alle 23:59 dell’11 Luglio, adatti per coloro che sono in possesso di un abbonamento Amazon Prime, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Il prodotto di cui vi parliamo non è altro che uno dei notebook più interessanti e di qualità degli ultimi anni, in primis per la sua capacità di integrarsi perfettamente all’interno dell’ecosistema Samsung, ma anche per la qualità delle specifiche tecniche che possiamo trovare al suo interno: display da 14 pollici di diagonale, completamente touch, un Dynamic AMOLED 2X (in sintesi lo “stesso” che troviamo sui Galaxy) con risoluzione 3K. Sotto il cofano è possibile trovare un processore Intel Core Ultra 7 Series 2, con un quantitativo di RAM sufficiente per la maggior parte delle esecuzioni, essendo pari a 16GB, oltre ad 1TB di memoria interna su SSD.

Samsung Galaxy Book5 Pro: l’occasione migliore su Amazon

Volete un prodotto di qualità con un rapporto qualità/prezzo favorevole? allora dovete subito puntare sul Samsung Galaxy Book5 Pro, oggi può essere vostro a soli 1499 euro, approfittando della riduzione di 500 euro che Amazon ha deciso di attivare proprio nel periodo corrente. L’offerta prevede anche spedizione gratuita a domicilio, e la solita ottima garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per l’ordine.

Il dispositivo in oggetto viene definito un Copilot+ PC, proprio perché, grazie a Windows 11 (e non solo), troverete pre-installata l’AI di Microsoft, appunto Microsoft Copilot, per accedere ad una lunga serie di funzioni esclusive o richiedere aiuto sotto molti aspetti e punti di vista.