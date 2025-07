ho Mobile, ritorna la promo FOLLE con 100 GB

Era stato pre-annunciato qualche giorno fa ma ora è ufficiale. L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha infatti deciso di far tornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte di rete mobile di punta. Ci stiamo riferendo alla super offerta nota con il nome di ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima è dunque finalmente ritornata e lo rimarrà per circa un mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, a grande richiesta ritorna disponibile la super offerta ho. 5,99 100 Giga

ho. 5,99 100 Giga è una delle offerte di rete mobile più apprezzate dell’operatore virtuale e ora è tornata a disposizione degli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, la disponibilità di questa promo era terminata da un po’. L’operatore, tuttavia, ha deciso di renderla nuovamente disponibile per i mesi estivi. Secondo quanto riportato online, in particolare, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione per circa un mese.

Gli utenti interessati ad attivarla avranno infatti tempo fino alla giornata del prossimo 4 agosto 2025. Non è tuttavia da escludere che la disponibilità possa essere prorogata ulteriormente da parte dell’operatore virtuale ho Mobile. Nello specifico, con l’offerta ho. 5,99 100 Giga gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un vasto bundle ad un prezzo decisamente conveniente.

Ogni mese è infatti prevista una spesa di soli 5,99 euro. Dopo di che, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Per i mesi estivi, l’operatore ha inoltre attivato una promo che permetterà di navigare gratuitamente anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

La nuova offerta proposta dall’operatore sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti. Sono infatti compresi sia coloro che decideranno di attivare un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.