Xerox e Lexmark uniscono le forze verso la trasformazione globale della stampa

Xerox ha da poco annunciato il completamento dell’acquisizione di Lexmark International, rilevata da Ninestar Corporation e da fondi di investimento asiatici. L’operazione, del valore di 1,5 miliardi di dollari, rappresenta molto più di una semplice espansione. Possiamo infatti definirla come la concretizzazione della strategia di “Reinvention” avviata da Xerox per ridefinire il proprio ruolo nel mondo delle soluzioni per l’ambiente di lavoro. L’obiettivo propostosi è quello di riuscire a diventare il punto di riferimento mondiale nella stampa e nei servizi gestiti, unendo le forze con uno dei marchi più solidi del settore.

Xerox e Lexmark: un’unica guida per una visione condivisa

Con oltre 200.000 clienti serviti in più di 170 Paesi e una rete di produzione che comprende 125 impianti in 16 nazioni, Xerox compie un salto in avanti in termini di scala e capacità operativa. Tale fusione consente una copertura più ampia del mercato, poiché include anche settori come la stampa A4 a colori e il segmento OEM A3. L’integrazione delle due società non solo amplia il portafoglio di soluzioni, ma crea un lavoro di squadra che ha un impatto positivo sugli utili già dal 2025.

Il timone della nuova realtà resta nelle mani di Steve Bandrowczak, CEO di Xerox, che sarà affiancato da un team manageriale proveniente da entrambe le aziende. Allen Waugerman, ex CEO di Lexmark, lascia il suo incarico, definendo l’unione tra le due società come un momento fondamentale per l’intero settore. La nuova struttura si focalizzerà sull’innovazione e sulla semplificazione, con l’intento di rafforzare il business principale e aumentare la redditività nei mercati emergenti.

Bandrowczak ha sottolineato come tale unione rappresenti una sorta di strategia volta a rafforzare il core business, espandere la produzione e servire meglio i clienti di tutto il mondo. Tutta l’ attenzione sarà focalizzata su soluzioni end-to-end che coprono ogni esigenza, dalla piccola impresa alla produzione su larga scala. Insomma, con questa mossa, Xerox si colloca tra i leader di mercato in tutti i principali settori della stampa.