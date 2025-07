WhatsApp rivoluziona il download automatico dei media

WhatsApp compie un importante passo avanti nella gestione dei contenuti multimediali. Nella più recente versione beta per Android, l’app infatti introduce una funzione inedita che consente di decidere con quale qualità scaricare automaticamente immagini e video ricevuti nelle chat. Tale novità, disponibile nella release 2.25.18.11 del programma Google Play Beta, promette di rendere più leggero l’uso del traffico dati e di liberare spazio prezioso sul proprio dispositivo. Un’esigenza molto sentita da chi riceve quotidianamente grandi quantità di file di qualsiasi tipologia.

WhatsApp: un piano in fase di test, non ancora per tutti

Fino ad oggi, l’applicazione scaricava in automatico foto e video senza offrire alternative sulla qualità. Questo comportamento predefinito, soprattutto nei gruppi più attivi, comportava il rapido riempimento della memoria interna e un consumo eccessivo del piano dati. Con il nuovo aggiornamento, invece, ogni persona potrà scegliere se scaricare contenuti in qualità standard o in alta definizione, trovando un equilibrio migliore tra prestazioni, spazio e consumo. Un dettaglio tecnico ma molto utile per chi utilizza connessioni lente o ha limiti nella propria offerta internet.

L’aggiornamento introduce anche una funzione intelligente di gestione doppia dei file inviati. Quando un utente condivide una foto o un video in HD, l’app genera automaticamente due versioni del contenuto. WhatsApp poi seleziona in modo autonomo quale versione scaricare sul dispositivo del destinatario, basandosi sulle preferenze di quest’ultimo. In ogni caso, chi riceve il file ha sempre la possibilità di accedere manualmente alla versione in alta qualità, se lo desidera.

Attualmente, la nuova funzione è in fase di test e disponibile solo per un numero ristretto di utenti Android iscritti al programma beta. È previsto però un rilascio graduale a un pubblico più ampio nelle settimane successive. Tale diffusione controllata consentirà agli sviluppatori di monitorare eventuali problemi tecnici e ottimizzare il sistema prima della distribuzione ufficiale. In un’epoca in cui la comunicazione passa sempre più attraverso contenuti visivi, migliorare l’efficienza dei download significa rendere l’esperienza d’uso più flessibile e personalizzata.