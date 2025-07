Resident Evil Survival Unit: confermato l’arrivo su Android

Il mondo videoludico si prepara ad accogliere una nuova e sorprendente evoluzione di una delle sue saghe horror più celebri. Si tratta di Resident Evil. A tal proposito, Capcom, la storica casa produttrice giapponese, ha annunciato un duplice sviluppo che apre nuove direzioni nel futuro del franchise. Il primo, e forse più inatteso, riguarda il lancio imminente di un titolo per dispositivi mobili. La seconda decisione rompe nettamente con la tradizione della serie. Il nuovo titolo sarà un gioco di strategia in tempo reale. Una scelta in controtendenza, considerando l’approccio action che ha contraddistinto gli ultimi episodi della saga. Il nuovo progetto, definito dalla stessa Capcom un new survival horror strategy game, intende offrire un’esperienza alternativa. Pensata per sfruttare le peculiarità del mobile gaming.

Resident Evil Survival Unit arriva sul mobile gaming

Tale titolo, sviluppato in collaborazione con Joycity e Aniplex, sarà ufficialmente presentato al pubblico il 10 luglio 2025 alle 23:00 (ora italiana). Il tutto in un evento durante il quale saranno rivelati tutti i dettagli. La curiosità cresce anche per la presenza nel team creativo di Shinji Hashimoto, storico produttore giapponese. Il suo coinvolgimento lascia presagire un’evoluzione narrativa significativa. Dettaglio che potrebbe contribuire a dare maggiore profondità alla nuova declinazione del mondo di Resident Evil.

Allo stesso tempo, Capcom ha confermato anche l’arrivo di Resident Evil Requiem, nuovo capitolo principale della saga, presentato durante il Summer Game Fest. Tale episodio sembra promettere un ritorno all’atmosfera cupa e claustrofobica dei primi titoli. Rimanendo però coerente con l’evoluzione stilistica recente della serie. Il gioco si ambienta trent’anni dopo gli eventi di Resident Evil 3, in una Raccoon City ormai scomparsa, ma ancora centrale nelle indagini dell’FBI. La protagonista, Grace Ashcroft, figlia di Alyssa (già vista in Resident Evil Outbreak), si troverà coinvolta in un misterioso caso di omicidi. Eventi che la porterà a confrontarsi con antichi orrori.