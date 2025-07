Il caldo mette in crisi energia, trasporti e produttività in Europa

C’è un momento, durante queste giornate infuocate, in cui l’aria sembra smettere di muoversi. Cammini per strada e tutto — persone, auto, palazzi — sembra sospeso in una bolla d’afa che non dà scampo. Il 4 luglio segna il culmine di questa nuova ondata di calore che ha investito l’Italia e gran parte d’Europa, con ben 20 città italiane già in allerta massima per temperature estreme. In Pianura Padana si sfiorano i 38°C, mentre sulle isole maggiori si toccano addirittura i 41°C. Mentre si attende il sollievo dei primi temporali previsti al nord, la vita va avanti, tra disagi e adattamenti forzati.

Centrali ferme, treni bloccati, uffici al collasso: il caldo mette in ginocchio l’infrastruttura

Non è un episodio isolato, e purtroppo non sarà l’ultimo. Il caldo estremo non è più un’eccezione, ma una nuova regola. Gli effetti si vedono ovunque: centrali nucleari in Svizzera e Francia costrette a fermarsi temporaneamente perché l’acqua dei fiumi è troppo calda per raffreddare i reattori, la Torre Eiffel chiusa per “temperature estreme” e treni bloccati tra Milano e Parigi. In Italia, molte città stanno vietando i lavori all’aperto nelle ore più calde del giorno, per proteggere i lavoratori più esposti.

In Francia, proprio in questi giorni, sono entrate in vigore nuove regole per tutelare chi lavora sotto il sole cocente. Il messaggio è chiaro: il caldo non si può più ignorare. I rischi per la salute vanno dalla semplice disidratazione al pericoloso colpo di calore, che può essere fatale. Nei luoghi di lavoro chiusi deve essere garantita una temperatura adeguata, e all’aperto devono essere adottate misure specifiche di protezione. Se il pericolo è reale, il datore di lavoro ha l’obbligo di intervenire, riorganizzando orari o fornendo adeguate protezioni.

Nel frattempo i numeri parlano chiaro: la rete elettrica fa fatica a reggere, i primi decessi legati al caldo si registrano in Spagna e Italia, e i sindacati europei chiedono leggi più rapide e severe. Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, entro il 2050 metà della popolazione europea sarà esposta a stress da calore. Questo si traduce in meno produttività, meno ore lavorate e un impatto diretto sull’economia: il PIL europeo potrebbe calare dello 0,5%, in Italia addirittura dell’1,2%. Gli esperti dicono che un giorno sopra i 32 gradi equivale a perdere mezza giornata lavorativa per tutti.

Sopportare tutto questo non è più questione di ventagli e bottiglie d’acqua. Servono risposte strutturali, un cambio profondo nel modo in cui viviamo e lavoriamo d’estate. Il caldo non è più un fastidio stagionale, ma un’emergenza con cui faremo i conti, anno dopo anno.